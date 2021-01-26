韓媒：Apple Watch 7將推血糖監測功能 採用光學感測器技術

據南韓媒體 ETNews 本周報導，Apple Watch Series 7 將推出血糖監測功能，採用光學感測器技術，與天風證券分析師郭明錤此前表示將推出創新的健康管理功能不謀而合。

該報導主要聚焦於三星 Galaxy Watch 4 的血糖功能，並表示蘋果 (AAPL-US) 打算下一代 Apple Watch Series 7 使用非侵入性光學感測器技術來提供用戶血糖監控的服務。

對於控製糖尿病等疾病而言，監控血糖至關重要，一般而言，測量血糖需要使用血糖儀或植入式連續血糖監測儀 (CGM)。

據科技網站 MacRumors 報導，傳言蘋果已經獲得血糖監測的專利，蘋果正「致力於在光感測器技術商業化前確保可靠性和穩定性」。蘋果的光學感測器技術被認為是不需要植入皮膚連續監測血糖的解決方案。

MacRumors 報導表示，蘋果一直對 Apple Watch 增加血糖監測感興趣，並於 2017 年成立一個由生物醫學專家和顧問的團隊，專門研究非侵入式監測血糖的感測器，且該感測器已經過臨床試驗。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 去年底表示 Apple Watch 已測試「令人興奮的」功能，並稱 ：「想想汽車中所需的感測器數量如此大量，但我們人體比汽車重要多了。」

近年來，蘋果持續在 Apple Watch 中增加健康相關新功能，例如測量血氧水平或心電圖的功能。

市場預估蘋果的 Apple Watch 7 將於今年晚些時候推出，郭明錤此前發布報告表示，新款 Apple Watch 將以創新的健康管理功能和全面改款的外型設計。