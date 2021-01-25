【安聯投信】投資級債、新興市場債動能續強

拜登正式就任，投資人對後續刺激政策感到樂觀，公債等保守債券表現相對弱於風險債，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除高收益債資金呈淨流出外，包括投資級債及全球新興市場債皆迎來資金淨流入，其中新興市場債淨流入資金更成長至前一周近 2 倍來到 42.7 億美元，動能強勁。

安聯投信指出，美國新任財長葉倫釋出擴大財政刺激意願，加上歐洲央行重申維持當前寬鬆貨幣政策及緊急購債計畫規模，應對經濟下行風險，市場對刺激政策預期樂觀，激勵多數風險性資產上漲，反應市場情緒的美國 10 年期公債殖利率近日來到約 1.10% 的水準。在對經濟復甦及通膨預期的推升下，上周風險性債券包括美國、歐洲及全球等高收益債多收紅，其中對市場風險敏感性較高的美國可轉債單周漲幅來到 1.71%，反應了當前的正面情緒。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，隨著拜登於 1 月中正式就任、民主黨在國會佔據優勢，美國可望在明年推出新一輪紓困方案，財政壓力增加短期內恐讓美元較為弱勢，促使資金流向新興市場，有利於新興市場資產及貨幣表現。

從基本面來看，許家豪表示，Markit 新興市場 PMI 截至去年 12 月來到 52.8，仍處於象徵擴張的 50 榮枯線之上，顯示經濟持續自去年的肺炎衝擊中走出；觀察企業獲利，根據 HSBC 資料顯示，包括新興歐非、亞太及拉美以及全球新興市場等地企業獲利於 2021 年皆有望擺脫前一年的衰退、恢復正成長，相關基本面的正面因素有望為提供新興市場資產帶來支撐。

許家豪指出，新興市場債因擁有明顯高於已開發市場債券的殖利率，可提供投資人較佳息收報酬，近期明顯受到市場資金青睞。在布局新興市場債時，許家豪建議，由於近期市場整體氣氛轉佳，投資在對市場敏感度較高的新興主權債以及高收益債的配置，可略高於投資等級債；在貨幣選擇上，由於景氣及財政因素，短期內較正向看待新興市場當地貨幣，但因波動也較大，也應保持調整的彈性。

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