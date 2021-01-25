【安聯投信】風險情緒正向 全球股市多迎來資金淨流入

美國新政府就位，隨著不確定性的消失加上對刺激方案的期待上升，全球股市上周多有所表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除拉丁美洲股市資金小幅淨流出約 1.24 億美元外，全球其餘地區包括新興市場、亞洲不含日本、歐非中東及美國等地股市皆迎來資金淨流入，反映市場當前正面情緒。

安聯投信表示，拜登正式就任美國第 46 任總統，市場預期在民主黨行政立法皆占優勢的「藍色浪潮」下，刺激及紓困方案有望更易通過，加上部分開始的指標科技企業財報表現正面，科技股帶頭領漲美股。

觀察股票市場，上周包括道瓊、標普 500 及那斯達克等美股指數皆再創新高，其中以科技為主的那斯達克單周漲幅來到 4.2%、標普 500 則為 1.9%；日本、歐洲等地雖疫情仍然嚴峻，但上周包括歐洲道瓊 600 及東証等指數也皆收紅，MSCI 新興市場指數單周漲幅則是來到 2.57%，表現亮眼。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，雖然疫情於冬天有再起之勢，仍為市場帶來不確定性，但觀察經濟及企業基本面已開始有改善跡象，加上財政及貨幣政策有望持續提供支持，經濟有望加速回復，同時仍需留意包括通膨、利率彈升、地緣政治及疫情復發等風險。

謝佳伶指出，在基本面正向的前提下，多數企業今年生產力、毛利均可望提升，2021 年美股預期可提供高個位數到低雙位數的報酬，以美股四大指數來說，年初截至 1 月中止已皆有 2% 左右以上漲幅，其中以科技成長股為主的納斯達克及費半指數甚至繳出 4% 及 10% 以上漲幅，表現強勁，建議投資布局時首應納入美國成長股，作為驅動投資組合成長的主要動力。

其次，謝佳伶表示可轉債由於具有股債雙重特性，除可在風險情緒正面時隨股票上漲，也可在遭遇衝擊時止跌於其債券底價，建議可與成長股、基本面穩健且受惠美國政策支持的高息企業債等搭配組成多重資產，強化攻守能力；舉例來說受惠於近來正面市場情緒，美林美國可轉債指數年初至今便上漲了近 6%，充分展現了其跟漲特性，值得關注。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股整體來說仍持續走揚，加權指數於上周正式突破萬六關卡並再創新高，雖過去數日因資金調節流動帶來短線上波動，但由於基本面目前仍屬健康，對指數整體看法仍然正向。

在國際情勢上，廖哲宏表示，近期較重大的事件便是拜登正式就任美國總統。由其過去表現及近日新簽屬命令看來，未來施政應相對緩和，也不若過去 4 年川普政策般難捉摸，加上新任美國財長葉倫也對擴大紓困方案規模釋出正面訊息，也有望對美國經濟帶來挹注，並有助於基本面狀況持續轉佳。

在投資建議上，廖哲宏建議目前仍應鎖定中長期趨勢，並依基本面發展正向及股價相對位置擇優布局；目前相對偏好具結構性供需改變的族群，對於半導體 、載板、面板等正向看法不變，同時也可關注包括 mini-LED、伺服器與電動車等族群，增加相關配置。

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