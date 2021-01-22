市場過熱 美國銀行情緒指標已接近2008年的賣出信號

先是花旗，然後是高盛，如今輪到美國銀行 (Bank of America) 對投資情緒明顯過高的美國股市提出警告。

美國銀行股票策略師 Savita Subramanian 在最新的報告中警告，當前情緒和估值都過度飆高，美銀的情緒指標現在最接近全球金融危機以來的「賣出」信號。

儘管如此，美國銀行的應對方式似乎與高盛類似，不急著讓客戶賣出股票，畢竟目前市場拒絕下跌。美銀表示，目前仍看好市場的部份領域，特別是周期性及價值與小型股。

本周以前，許多測量市場情緒的指標均已發出警訊，花旗的恐慌 / 興奮指數，已經來到創紀錄的 1.83，高盛風險偏好指數 (RAI) 也達到 1，創 4 年以來最高。

美國銀行指出，其 20 個估值指標中，目前有 18 個指標估值過高，其中有 15 個指標估值處於「非常高」，根據美國銀行獨創的賣方指標，主要衡量賣方情緒的反向指標，現在正來到金融危機以來最接近「賣出」門檻的時刻。

美銀指標已至賣出水準 (圖表取自 Zero Hedge)

Subramanian 表示，儘管去年美國有數千萬人失業，但美國股市仍強勢上漲 16%，將本益比推升至 22.5 倍，接近去年 8 月時的高點，凸顯當前美股過高的風險。

但投資人可能還沒到要賣股的時刻，美國銀行的 Jared Woodard 談得委婉，表示要根據市場的看跌信號來選擇賣出時機。

因為過去 12 年的經驗顯示，每到賣出信號出現，美國聯準會總是有所動作，將股市推得更高。

Woodard 指出，熊市信號比牛市信號更難捉摸，因為市場漲到頂峰是一個過程。但是過高的估值表明，未來十年股票的回報率可能會低於平均的 5%。

至於如何操作，美銀建議，投資者在第一季把因疫苗推出、經濟復甦或財政刺激不及預期，而導致的市場下挫，視為買入機會。