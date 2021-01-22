福特將召回300萬輛汽車 損失預估達6.1億美元

據報導，由於美國汽車製造大廠福特 (F-US) 所生產汽車的安全氣囊存在問題，福特汽車將召回 300 萬輛汽車，預期此舉將造成福特汽車約 6.1 億美元的損失。

福特汽車表明因安全氣囊存在缺陷問題，因此將召回 300 萬輛汽車。該公司在週四 (21 日) 向美國證券交易委員會提交的文件中確認了汽車召回的成本，損失預估在 6.1 億美元。

福特在文件中表示，此次召回將影響美國大約 270 萬輛汽車，以及加拿大和其他地區大約 30 萬輛汽車。該筆氣車召回的費用將在 2 月 4 日併入該公司第四季財報的一部分作為特殊項目處理，意味著這將不會影響福特調整後稅前純益或調整後的美股收益。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 本週二命令福特召回 300 萬台汽車，拒絕了福特 2017 年提交的要求避免召回的申請。

受影響的車輛範圍從 2006 年到 2012 年，其中包括福特 Ranger、Fusion、Edge、Lincoln Zephyr/MKZ、Mercury Milan 及 Lincoln MKX vehicles 等車型。

NHTSA 表示，有數據顯示，這些安全氣囊問題常會構成重大安全風險。報導指出，高田安全氣囊在全球造成至少 27 人死亡，在美國造成 18 人死亡，並有超過 400 人受傷。

報導中指出，這恐怕將是美國史上最大的汽車召回事件，當中涉及了 6700 萬個安全氣囊。目前，全球共有 19 家車廠發起了召回。

福特股價仍收漲 6.2%，至每股 11.53 美元，創下 2018 年 6 月以來的最高收盤價。福特的市值超過 450 億美元。