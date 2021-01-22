〈美股盤前要聞〉拜登上任後簽署多項行政命令 美股期貨下滑

拜登上任後簽署多項行政命令。美國新冠肺炎病例數持續上升。美股期貨週五 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.85%，標普 500 期貨跌 0.76%，那斯達克 100 期貨漲 0.63%。

1. 拜登公布抗疫國家戰略 簽署多項行政命令

週四 (21 日) 美國總統拜登公布長達 198 頁的《國家戰略》應對美國新冠疫情，包括十項行政命令和援引《國防生產法》提升醫療物資供應。

國家戰略內文中提到，這是提供指導美國走出一個世紀以來最嚴重的公衛危機的路線圖，美國一直在應對面臨的挑戰，現在美國將這樣做。拜登政府還將通過充分利用《國防生產法》以解決醫療物資供應短缺，擴大疫苗的生產及其購買更多疫苗的能力。

拜登公布的十項行政命令包括：口罩、旅行、供應鏈、州和地方的支持、新冠反應辦公、數據收集、新治療法、測試、重新開放學校企業、公平。

該國家戰略中沒有列出明確的費用，但拜登上週公布 1.9 兆美元的美國救援計畫，將提供 200 億美元國家疫苗接種、500 億美元擴大檢測範圍、1,700 億美元幫助學校恢復運作、3500 億美元地方州政府補助。

2. 英特爾新 CEO：提高代工比重 到 2023 年仍自行生產

英特爾即將上任的執行長 Pat Gelsinger 周四 (21 日) 在財報電話會議中表示，7 奈米製程問題紓解，公司 2023 年多項產品將自行生產，但未來將實施生產雙軌制，更仰賴代工廠。

Gelsinger 上周獲得任命，將在 2 月 15 日接替史旺成為英特爾執行長，上任後第一個棘手任務是處理 7 奈米晶片製程延誤。

路透報導，Gelsinger 在會中表示，已經審視過去幾周的生產作業，「相信 2023 年大多數產品仍將由內部生產」，但是某些技術和產品借重代工廠的比率很可能提高。」

Gelsinger 將在接任執行長之後，說明哪些晶片將在內部生產。他說：「英特爾前方有巨大的機運，但要抓住機會，必須推出最佳產品並走在消費者需求之前。我們必須在這個競爭的市場中更靈活。」

3. IBM 第四季營收遜於預期

IBM (IBM-US) 週四 (21 日) 公布第四季營收連四季下滑，降幅比分析師預期大，且所有部門營收都萎縮。該公司並未發布正式財測，僅透露預期 2021 年營收成長。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 在財報電話會議上表示，「自 3 月以來，客戶購買習慣和優先事項移轉，我們持續面臨充滿挑戰的環境，考慮到宏觀經濟不確定性的程度，越來越多客戶傾向持續時間較短的產品，從而影響我們的軟體營收。」

Kavanaugh 表示，公司與來自新大型主機的系統營收上升時期做比較。最重要的是，客戶優先考慮營運支出而非資本支出的趨勢「在本季更明顯」。

IBM 沒有發布正式的財測，僅稱預期 2021 年營收成長，以及自由現金流介於 110 億美元至 120 億美元之間。

4. 傳蘋果最快 2022 年推出 VR 頭戴裝置

知情人士稱，因研發過程面臨多重阻礙，在推出 AR 眼鏡前，蘋果 (AAPL-US) 計劃先推出 VR 頭戴裝置，最快 2022 年問世，與臉書的 Oculus、Sony 的 PlayStation VR，以及 HTC 的 VIVE 系列裝置互相抗衡。

《彭博》引述知情人士透露，蘋果的 VR 頭戴裝置可應用於遊戲、影視及交流互動等全方位的 3D 數位環境，搭載最先進的晶片，以及分辨率較現有 VR 產品更高的螢幕，其中部分晶片效能在經過測試後，甚至擊敗蘋果的 M1 晶片。

知情人士表示，此舉是為了在未來推出更高階的利基產品，即 AR 眼鏡鋪路。這款代號 N301 的 VR 頭戴裝置原形目前正處於開發的後期階段，由於計劃尚未確定，仍有取消發布可能。

5. 谷歌：若立法將停止澳洲搜索服務

澳洲政府在先前敲定了一項提案，要求臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等數位平台向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業。不過，谷歌在週五 (22 日) 表示，如果澳洲政府真的通過該項法律，將停止澳洲的 Google 搜索引擎服務。

澳洲當局仍在針對這項法令進行討論，若通過後，大型科技公司必須與當地發行商和廣播公司進行協商，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

谷歌警告表示，如果實施新法，則 1900 萬澳洲用戶將面臨 Google 搜索服務和 YouTube 體驗停止或減低的問題。谷歌澳洲和紐西蘭董事總經理 Mel Silva 表示，如果這項條文變為法律，將難以控制財務和運營風險，這將使公司別無選擇，只能停止在澳洲的 Google 搜索服務。