〈房產〉危老改建政策激勵 全台老屋四年來台南漲勢最猛

全台 2017 年以容積獎勵危老改建政策上路以來，已核准 1236 案，依統計資料顯示，全台六都屋齡 30 年以上的老屋四年來房價變化，其中台南激增 37.6% 最可觀，其次台中也有 23.1% 的漲幅，高雄則以 19.5% 排名第三，六都老屋身價也都獲看漲中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是政府為了加速市容更新而推動的政策，雖然危老的同意門檻為百分之百，但沒有最小基地面積的限制，且審議流程簡便，加上時程容積獎勵，因此近年老屋循危老途徑改建的風氣日盛，從 2017 年政策上路至 2020 年底為止，累計已核准 1236 案，由於去年更進一步修法增加規模獎勵制度，可望進一步加速促進危老重建的推動。

統計顯示，全台六都中，以台南老屋身價漲幅最大，從 2017 年每坪 9.3 萬元，到 2020 年的每坪 12.8 萬，台灣房屋台南成大加盟店店東歐明東表示，危老重建只是台南老屋創造身價的原因之一，主要因為房價基期低，加上龐大的觀光商機，讓台南老屋房價扶搖直上。

歐明東指出，台南擁有全台古都的榮銜，文化底蘊深厚，因此後疫情時代的國旅熱潮，讓台南擁有龐大的觀光商機，除了安平老街、國華街等觀光老街，許多原本不起眼的巷弄老屋，也接連打造成極具特色的文創商店，進而形成一個又一個的特色老街，像神農街、正興街就是最具代表性的新興旅遊商圈。而台南老屋身價越老越值錢，不論買來出租或轉售都相當吸引投資人目光。

歐明東舉例，台南像位於神農街的一棟 86 年老屋，就曾以近 3000 萬元總價成交轉租做為文創商店，而台南知名的百年酒樓「寶美樓」， 2020 年也由知名連鎖咖啡業者進駐展店，將老屋活化重現風華，更藉由老屋魅力成功打響品牌知名度，帶入龐大商機，因此將老屋做為商業用途，能創造更大效益，也讓台南老屋身價跟著水漲船高。

分析全台六都中，老屋的漲幅南高於北，尤其是新北市四年只漲了１%，張旭嵐分析，購屋者捨台北買新北，多半偏好新大樓產品，尤其新北市重劃區推案量大，低總價區仍有不少新屋可選擇，加上危老都更價值不如台北高，導致屋齡的價差幅度小，老屋買氣和房價難見漲勢。