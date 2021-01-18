〈房產〉商仲：60%投資人將增持不動產 工業地產躍首要關注點

根據外資商仲最新調查，在亞太區疫情管控成效相對良好、加上各地陸續接種疫苗的激勵下，即便疫情迷霧未散，仍不減投資人入市決心，60% 投資人預計將增加不動產投資，包括具穩定收益的核心資產以及槓桿型高回報資產，工業及物流地產躍為首要關注標的。

CBRE 世邦魏理仕指出，新冠疫情爆發以來，全球經濟便受到前所未見的負面衝擊，全球經貿商務活動暫停、產能秩序重新設定下，引發全產業劇烈動盪，使得投資人在危機下的韌性與策略備受考驗；所幸自去年下半年起亞太市場已紛紛步上解封復工之路，並陸續呈現谷底復甦態勢，然而 2021 年初變異型病毒冷不防地給了全球一記回馬槍，接連釀發新一波全球抗疫保衛戰，也為經濟復甦再度埋下不確定因素。

針對此一「2021 年亞太投資人意向調查」調查結果顯示，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，一般而言，經濟繁榮能有效激勵投資人加碼不動產市場，然而此次調查結果令人意外的是，爆發變異型病毒的背景下，疫情退散的不確定性提高，卻仍有高達 60% 投資人有意進一步加碼不動產，CBRE 認為，投資人此波逆周期入市主要是受到「補償性」的投資心理效應激勵，擔心再度錯過難得的投資機會，而疫情下不動產價格僅出現微幅修正，也是另一穩定投資人信心的定心丸。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，新冠肺炎疫情爆發以來，市場波動時刻考驗了投資人的靈活度與遠見；投資人關心的並非該不該進場而是「該買什麼」。

施甫學指出，以資產類別來分析，過去商辦產品一直是投資人心目中的冠軍標的，主要是商辦具有穩定收益流的特性，也是防禦型投資策略的重要資產類型。此次調查中，工業物流地產類型躍升為投資人心目中的冠軍標的，投資人對於工業物流地產的投資意向比例上升，主要著眼於工業物流地產在未來三年間相對高的回報率。疫情下全球產業鏈的「全球在地化」效應、以及電子商務消費新常態助長了物流產業生態鏈強勁表現的雙因素下，皆進一步推升現代物流及工業地產的需求與價格成長。

CBRE 此一「2021 年亞太投資人意向調查」於 2020 年 11 月 9 日至 2020 年 12 月 14 日期間進行，針對亞太區的資產管理公司、開發商、機構投資人、不動產投資信託以及高資產人士進行調查，總樣本數計 492 份。