〈房產〉雙北市購屋族最關注社區 大直美堤花園及美河市雙雙奪冠

房仲業者根據自家房仲網網路物件點閱資料，盤點 2020 年雙北市前五大熱門點閱社區，台北市的第一名由中山區的「大直美堤花園」拿下；新北市的部分，由新店區的「美河市」奪下榜首，同為新店區的「玉上園」及板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」還有汐止區的「瓏山林」也榜上有名。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，從熱門社區點閱數據可以觀察民眾偏好的物件類型、購屋條件、總價預算等資訊，統計 2020 年民眾在網路物件點閱上可以發現，台北市購屋者尋找的物件大多為屋齡 20 年以上、平均總價 2500 萬元左右的中古屋；而新北市則是以屋齡較低、交通機能良好的新古屋較獲消費者青睞。

根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為：「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「觀星台北」與「忠駝國宅」。謝志傑說明，觀察台北市購屋者偏好的物件，五個社區的屋齡都在 20 年以上；成交物件則是以 30-50 坪的三房型產品為主；平均總價大約落在 2500 萬元左右的價位；若從單價來看，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

此外，謝志傑分析，台北市前五名的社區中有四個社區都是「國宅」，包括「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」以及「忠駝國宅」。國宅因建設時間較早，多位於市中心的精華地段，大眾運輸系統完整、生活機能良好，其中更有不少位處於明星學區內，且價格較周遭物件更為親民，成為不少民眾想入住市中心的購屋首選。

新北市熱門點閱前五名社區，依序為「美河市」、「新巨蛋」、「巨蛋」、「玉上園」及「瓏山林」。謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在 10 年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗；總價帶的部分，套房的總價大約在 600-1200 萬元之間、三房型物件則落在 1500-2500 萬元的區間；若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了汐止區的「瓏山林」外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。

謝志傑也分析，以大台北生活圈而言，若居住在新北市，通勤上的需求更顯重要，大眾運輸建設成為民眾購屋時的優先考量，以上榜社區為例，新店區的「美河市」與板橋區的「新巨蛋」分別為「小碧潭站」與「新埔站」的捷運共構宅，擁有到站即到家的優勢；而「巨蛋」及「玉上園」 也都分別鄰近「新埔民生站」及「七張站」，顯見交通機能是購屋民眾考量購屋的地段的首要因素，鄰近捷運站的物件也容易獲得青睞。