PIMCO週期市場展望重點摘要：對全球經濟抱持有限度的樂觀期待

每年 PIMCO（品浩）舉行四次重量級論壇，包括三次大型「週期展望論壇」針對未來 6 到 12 個月全球市場和經濟趨勢進行辨證，加上一年一度的「長期展望論壇」前瞻未來３到５年的大趨勢。與會人士有全球政經意見領袖及近八百位投資專才，每次論壇的結果，都受到全球投資人的高度重視。 在 2020 年 12 月舉行的週期市場展望中，PIMCO 探討 2021 年全球經濟成長、政策、與通膨的前景，及其對市場與投資人的啟示。PIMCO 表示，財政刺激政策與擴大施打疫苗應可支持 2021 年全球經濟的表現，但三項風險包括財政疲乏、中國的信用脈衝由正轉負、以及疫情造成的經濟傷痕仍揮之不去，因此投資人需審慎建構投資組合。

市場展望基本預測

如同 PIMCO 在 2020 年 10 月發布的長期展望「擾亂因素升級」所述，預期未來幾年政府公債殖利率將處於穩定的區間盤旋走勢。我們的基本展望也確認相同的觀點：即便未來 12 到 18 個月全球經濟將持續復甦，但是央行升息的機會同樣微乎其微。

短期內，我們認為政府公債殖利率仍有上升或下降的風險，在 PIMCO，我們旗下的投資組合大多將維持存續期的中性配置。儘管如此，我們將在核心型債券投資組合中，建立能夠受益於殖利率曲線陡峭化的投資部位，因為各大央行將持續抑制短年期殖利率。但是隨著通貨再膨脹的前景進一步反映在資產價格之上，未來長年期殖利率將會攀升。

展望未來 6 到 12 個月，我們在 PIMCO 認為通膨攀升的風險不高，但是考量到目前全球充斥實驗性質的貨幣與財政政策規模，長期通膨走勢可能有更大的不確定性。因此，我們持續認為美國抗通膨公債是評價合理的避險工具，有助於投資人防範通膨長期攀升的風險。

特定的房市與新興市場投資標的持續具有吸引力

根據基本展望與市場評價水準，我們在 PIMCO 所建構的投資組合將加碼信用資產，其中包括非機構抵押貸款證券與其他結構性商品、審慎加碼特定的公司債、以及新興市場強勢貨幣主權債，並交由信用研究團隊進行主動式選債，或是運用信用違約交換指數掌握公司債市場的 Beta 風險報酬。

我們持續青睞機構抵押貸款證券。儘管此類債券的評價已從低廉上揚至合理價位，且票息水準已下降，但是目前仍有來自聯準會的政策支持，且息差仍舊具有吸引力。

以新興市場而言，除了新興市場外債，我們將在適當時機以中期的投資角度配置特定新興市場當地貨幣債券，並審慎考量流動性因素以建立合適的投資部位。

財政緊縮的預期心理可能影響消費者與企業的支出活動

在歐洲，我們在 PIMCO 觀察到 2021 年的財政刺激政策大致底定，其中包括各國本身通過的預算法案，以及歐盟新世代基金即將挹注的資金。然而，在這些財政刺激政策背後是龐大的赤字缺口，因此接下來各國政府延續、甚至在必要時擴大財政刺激政策的意願將開始動搖。此外，各界預期未來政府將藉由刪減支出與加稅等方式進行財政撙節，可能將在今年開始影響消費者與企業的支出計畫。

風險 1：財政疲乏

儘管我們在 PIMCO 的基本展望認為寬鬆的貨幣政策將持續作為財政政策的後盾，但是一旦出現財政疲乏的現象，未來經濟復甦的前景將面臨重大風險，尤其是在今年下半年與 2022 年。美國民主黨於大選勝出，因此今年美國有機會進一步擴大財政刺激。然而，接下來企業稅率與最高級距的個人所得稅率是否將在 2022 年立法上調，將成為今年下旬各界關注的焦點。

風險 2：中國重啟去槓桿化

如今，中國經濟成長已擺脫疫情，並持續在 2021 年展現強勁的成長動能。我們預期中國政府將在今年重啟去槓桿化政策，藉此避免資產價格泡沫化，並確保長期穩定的經濟成長表現。我們的 PIMCO 中國研究團隊預期今年中國的信用供給成長將會減速，信用脈衝將可能由正轉負。

目前，中國整體負債高達 14 兆美元。因此，不排除中國有可能過度緊縮信用供給，導致經濟成長的速度比預期更加趨緩，並對那些高度仰賴中國的經濟體與產業帶來負面影響。

風險 3：經濟傷痕

在 PIMCO，我們認為經濟傷痕造成的潛在影響，是全球經濟前景面臨的最大變數，可能會拖累、甚至阻礙消費支出、企業投資、增聘勞工的決策，導致經濟活動無法迅速恢復至疫情爆發前的水準。

隨著疫苗陸續擴大施打，各種自願性與強制性的經濟活動禁令可望畫下句點，屆時積壓已久的龐大消費需求將在今年釋出。此外，許多國家的勞動參與率在去年普遍下跌，短時間內也難以快速恢復。

投資結論：風險因子

儘管風險性資產可在未來延續良好表現，但是有鑑於目前市場上多頭部位的集中程度，我們在 PIMCO 認為現在投資人應審慎布局投資組合，切勿抱持過度樂觀的心態或承擔過度風險。

考量目前低利率、低利差、與低波動的大環境，我們將以保護資本與審慎管理流動性，作為建構投資組合的重點。財政疲乏可能會導致經濟復甦的力道不如預期，但也可能因此降低全球殖利率攀升的風險。在 PIMCO，我們建議投資人不妨善用私募信貸策略，在充滿投資機會且高風險的產業，建立長期投資部位。

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本篇作者包含以下 2 位：



費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 全球經濟顧問。費約信先生常駐於 PIMCO 美國加州新港灘辦公室，擁有 31 年總體經濟研究經驗。他現任 PIMCO 投資委員會成員，並負責共同領導 PIMCO 季度週期性展望論壇與年度長期展望論壇。



波以斯（Andrew Balls）先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長，常駐倫敦辦公室，負責監督本公司的歐洲、亞太、新興市場以及全球專業投資團隊，此外他也負責管理一系列全球投資組合產品，並具備投資委員會成員身分。

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