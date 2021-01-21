盤前財經大事搶先讀2021年01月21日

今日操盤前瞻

美國 12 月新屋開工

日本 12 月工具機訂單

除權息：環球晶、利得

法說會：六暉 - KY

拜登上任三把火 首日簽命令強制戴口罩、重返巴黎協定、廢美墨圍牆

拜登周三 (20 日) 宣誓就任美國第 46 任總統後，隨即在橢圓形辦公室簽署 10 多道行政命令，要求進入所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。閱讀全文...

〈外銷訂單〉電子傳產持續加溫 首季不淡、1 月可望連十一紅

經濟部統計處昨 (20) 日公布去年外銷訂單，在半導體、資通訊等電子族群領軍下，加上傳統產業回溫，全年衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，改寫歷史新高，展望今年，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產族群訂單動能仍強，預期 1 月外銷訂單在動能延續、去年基期較低下，將連十一紅，第 1 季也可望淡季不淡。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉5G 旗艦晶片天璣 1200 系列 Redmi、realme 率先導入

聯發科 (2454-TW) 昨 (20) 日舉辦新品發表會，無線通信事業部總經理徐敬全指出，聯發科將推出最新一代 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，也已獲兩大手機品牌率先採用，包括 Redmi、realme，產品預計今年問世。閱讀全文...

華邦電加入鴻海 MIH 車用平台 大搶車用商機

鴻海 (2317-TW) 積極搶攻車用市場，成立電動車開放平台 MIH，已有逾 400 家廠商加入，其中記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 也加入，攜手鴻海大搶 Apple Car 商機，展現對車用市場布局的決心。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉天璣 1200 系列宣戰高通 攜手軟硬體夥伴搶食電競商機

聯發科 (2454-TW) 昨 (20) 日推出新一代 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，獲 Redmi 率先採用，雙方將合推首款旗艦級遊戲手機，同時與知名手遊王者榮耀，透過軟硬體設計，提升玩家體驗；由於電競手機向來為高通 (QCOM-US) 市場，聯發科此次透過軟硬合作，並整合自家 5G 平台，也等同向對手宣示，將進逼電競領域。閱讀全文...

買不起台積電就湧進 ETF 逾 16 萬人追捧 00881 推升規模翻倍

台股今 (2021) 年漲最兇的莫過於半導體與 5G 未來應用最大的電動車，尤其買不起台積電 (2330-TW) 的股民，大舉湧進與台積電沾上邊的 ETF，據集保中心最新資料，國泰台灣 5G+ ETF (00881-TW) 受益人數已衝破 16 萬人，推升 00881 規模至 19 日已超過新台幣 240 億元，成立至今約兩個多月，規模已經翻倍。閱讀全文...