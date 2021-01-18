【安聯投信】新興市場及亞洲不含日本 資金續流入

資金浪潮伴隨疫苗審慎情緒，全球股市大致維持高檔震盪格局。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除美股基金轉淨流出外，包括新興市場與亞洲不含日本、歐洲、拉美及歐非中東等持續迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美國非農就業數據不佳，但市場期待美國下任總統拜登經濟刺激計畫細節，市場漲跌互見；其中，美國標普 500 指數單周下跌 0.19%、Nasdaq 指數上漲 0.35%，歐洲道瓊 600 指數上漲 0.9%。日本疫情再次蔓延，但股市未受影響，新興市場投資氣氛相對正向，日股東證指數單周上漲 2.57%，MSCI 新興市場指數大漲 3.67%，亞洲及新興歐洲指數漲幅逾 3%。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，自 2020 年 2 月以來，美國儲蓄帳戶中的現金增加 2 兆美元，該數值約佔 2019 年全年消費者支出的 13％。預期疫苗普遍施打後，消費者需求將回歸正常，現金有望回流消費，從而推升消費者支出優於預期。根據過去經驗，在全球金融危機後的 18 個月內，貨幣市場基金的規模下降了 30％。假設未來會出現類似的下降趨勢，將重新釋放約 1.4 兆美元的資金回流至各類資產中。

莊凱倫表示，疫苗利多加上歐美央行寬鬆預期，有助支撐風險性資產。據最新美國 NFIB 中小企業調查，目前美國私人企業庫存水位已降到歷史新低。若需求回升，企業將持續面臨庫存回補壓力，有利訂單及民間投資回溫，支持 GDP 成長。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，有鑑於全球央行持續寬鬆貨幣，殖利率也愈來愈低，在資金追捧下，往昔的高息債券殖利率已跌破 5% 的水準，策略上建議需要採取股債搭配的策略，透過成長資產找尋更多動能。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股基本面持續變好的態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，反映的是市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求。

在投資建議上，廖哲宏表示，參考歷史，景氣回升的初期都看不到基本面，但供需的不平衡推升原料價格上漲後，就會開始陸續傳導到下游，待需求復甦後，經濟活動就動起來，這樣的景氣就可以延伸得較久。目前對台股景氣樂觀，除了前面說到的理由外，就資金面來看，水龍頭還繼續流，企業獲利會陸續上修，這類型的景氣行情接棒，股市就可望走得更久。

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