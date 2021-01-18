國泰台灣高股息基金發放月配+年終加碼配 年化配息率約8.15%

全球利率維持低檔，Fed 表態 2023 年前不升息，投資人對於追逐配息收益的需求更加明顯，國泰投信今 (18) 日宣布，今天配發月配息及年終加碼配的收益，合計每單位配發 0.282 元，年化配息率達 8.15%。

國泰台灣高股息基金自 2020 年 7 月 10 日成立以來第三次的月配息金額，每單位實際配發 0.042 元，而這檔基金收益分配採「月配 + 半年加碼配」，也就是投資人不僅每月皆享有現金流，每年 1 月及 7 月還有機會額外享收益。

國泰投信進一步指出，因為該基金採量化模型選股，並適時運用選擇權作增益避險，靈活的操作策略使本次配息除了配發月配股息之外，尚可再配發已實現的資本利得，也就是半年一次的加碼配，每單位配發 0.24 元，合計當期月配與半年配金額共 0.282 元，年化配息率約 8.15%，並在今日發放配息收益。

觀察台股 2020 年底以來屢創新高，不僅站上萬五且續拚萬六，這也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。根據 Lipper 資料統計，截至去年底，該基金的含息報酬率即繳出 20.27% 的佳績，正報酬的好成績讓持有的投資人 2021 新年一開始就能股息及價差兩頭賺。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正指出，金融市場波動大，基金選股策略瞄準中大型股、並且具有高股息表現，同時也評估投資標的是否具備股息成長性及股息發放穩定性。此外，該基金採用主、被動操作雙管齊下，吸取主動操作的增益機會、靈活布局，結合量化模型選股降低人為判斷，以及採中長線持股以降低周轉率等優勢，就是希望給投資人長期穩定又有高息收的表現。

展望後市，在全球大寬鬆的資金行情下，持續看好台股後市表現，考量如今在低利率及大波動環境，投資人不妨將部分資產轉向具有穩定、高息的股票基金，達到長期穩健報酬的目標，建議不論是領息族、小資族或退休族，都可善用配息型基金進行長期投資，以時間複利價值累積並壯大資產。