美推新刺激法案 小型股漲勢銳不可擋

一週回顧及表現

成熟市場

1. 川普第二次遭到眾議院彈劾，美國總統當選人拜登在週四發表 1.9 兆美元刺激法案，市場反而應聲回跌，美國大型股下跌 1.5%，小型股則是持續上漲 1.5%；

2. 歐洲區域的疫情封鎖活動，再度使得 12 月份的每日經濟活動量明顯下降，歐洲股市下跌 1.2%。

新興市場

1. 中國 12 月份數據好壞參半，出口年增率來到 10.9% 超出預期 3.8%，社會融資規模 1.72 兆人民幣低於前期，美國持續對中企祭出封殺措施，中國陸港通南向資金激增狂買藍籌股，中國股市上漲 1.6%；

2. 台灣股市由最大權值股法說會後，展現強勁漲幅，抵銷其他類股的跌幅，單週上漲 1.0%。

債券市場

1. 美國新公布的零售銷售數據疲弱，刺激美國債券上揚，單週上漲 0.1%；

2. 即便風險性債券如全球高收益債和新興市場債券利差進一步收斂，但美國公債 10 年期殖利率突破 1% 壓力仍在，全球高收益債券和新興市場債券幾乎維持平盤。

原物料、匯率

1. 美元指數在做空力道到達極限後，回升 0.7%；黃金價格收在 1,828 每元 / 盎司，單週下跌 1.1%；

2. 中國爆發新一波疫情的隱憂，壓抑油價表現，原油價格下跌 2.5%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/1/18（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/15）

資料來源: Bloomberg，2021/1/18（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/15）

三大市場關鍵事件及分析

1. 台積電帶頭，台股表現超強

全球半導體營收年增率於 2020 年由負轉正，而台股也在台積電表現強勁帶動下，今年以來累積上漲近 7%，擠進全球表現最佳股市前 10 名。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/14。

2. 美債殖利率走高，擔心美股因此下跌？

隨著美國 10 年公債殖利率升至 1.1%，美股風險溢酬降至 2.2%，但若與歷史相比，美股目前風險溢酬仍高，只要美國 10 年公債殖利率不升破 1.75%，美股今年下跌空間都較有限。

*1962-2020，美股風險溢酬第 50、75 與 90 百分位數分別為 0.6%、2.3% 與 3.4%。 資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/14。

3. 拜登的 1.9 兆美國救援計畫

拜登在美國時間週四晚間公布 1.9 兆美元抗疫救援計畫來支持家庭和企業度過難關，第二部分的計劃預計將於 2 月份針對創造就業、基建改革、應對氣候變化和種族平等議題提出相關措施，預計將貢獻 2% 的經濟成長。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/15。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/14。

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