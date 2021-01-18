〈台股盤前要聞〉銀行業營運繃緊神經、工具機搶攻半導體 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有七大重點，15 家金控去年狂賺近 3800 億元，恐怕只是裹著糖衣；國內工具機產業近來尋求轉型，積極切入半導體設備領域；疫情打亂國際原料藥供應秩序，藥廠發動併購、入股動作不斷。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

〈觀察〉金控獲利創新高只是糖衣？銀行今年繃緊神經剉咧等

15 家上市櫃金控去 (2020) 年無懼疫情，合計狂賺近 3800 億元，遠遠超越前一年全年才賺 3500 億元，然而金控獲利創歷史新高恐怕只是裹著糖衣，全數金控只有 6 家正成長，其中只有台新金是以銀行為主體，其餘 5 家都是壽險或證券為主的金控，銀行業去年其實是衰退的，今年疫情仍看不到盡頭，持續低迷的利差，讓銀行業今年營運持續繃緊神經剉咧等。閱讀全文...

〈觀察〉工具機業佈局半導體領域 以在地化供應優勢大啖商機

工具機產業近來積極發展高值化產品，上銀 (2049-TW)、東台 (4526-TW)、百德 (4563-TW) 等，均切入半導體設備領域，工具機公會也設下 2 年後產值藉此提升 2-3 成的目標，盼在台灣身為半導體最大消費國下，國內工具機產業能有機會大啖商機。閱讀全文...

〈觀察〉疫情打亂國際原料藥供應秩序 藥廠啟動併購綁緊上游供應鏈

中國、印度為全球最大原料藥供應國，不過自去年新冠疫情爆發以來，兩國陸續傳出停工、減產等問題，導致下游交期持續延長，國內藥廠為穩定上游供應來源，近期啟動併購、入股動作頻頻，包括生展 (8279-TW) 入股金穎 (1796-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 併購正峰等。閱讀全文...

〈觀察〉筆電代工廠擁三大出貨動能 首季營運淡季不淡

隨著遠距商機延續下，電子代工廠首季營運可望延續去年強勁需求，淡季不淡，筆電出貨較去年同期有雙位數以上成長，其中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 都已傳出擴大招工，以滿足客戶需求，而今年在遞延訂單延續、商用需求回溫、教育 Chromebook 標案等三大動能推升下，筆電出貨可望更上層樓。閱讀全文...

〈觀察〉英特爾伺服器 CPU 報佳音 產業落底反彈號角響起

英特爾 (INTC-US) 本周公布 Ice Lake 伺服器處理器已開始出貨，帶動雲端客戶重啟拉貨力道，供應鏈營運自去年 12 月起逐步好轉，今年上半年逐步攀升，伺服器產業正式落底反彈。閱讀全文...

車用晶片短缺難解 美車廠請求美國政府出面施壓晶圓代工廠

車用晶片缺貨問題日益嚴峻，多國車廠宣布停止部分生產，此現象恐延續至今年秋天，美國汽車大廠上周五 (15 日) 籲請美國政府出面幫助解決車用晶片短確的問題。閱讀全文...

傳蘋果內部測試折疊螢幕 今年 iPhone 可能兼具臉部與螢幕指紋辨識

彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 內部正在 iPhone 上測試折疊螢幕，未來有可能成為三星 Galaxy Fold 與其他品牌折疊手機的對手，但今年的新手機 iPhone 只會有小幅改變，據說將再次採用 Touch ID，在臉部辨識之外增加螢幕下指紋辨識的選項。閱讀全文...