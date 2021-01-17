〈觀察〉英特爾伺服器CPU報佳音 產業落底反彈號角響起

英特爾 (INTC-US) 本周公布 Ice Lake 伺服器處理器已開始出貨，帶動雲端客戶重啟拉貨力道，供應鏈營運自去年 12 月起逐步好轉，今年上半年逐步攀升，伺服器產業正式落底反彈。

英特爾為伺服器處理器龍頭，市佔率達 9 成以上，去年因 10 奈米製程良率不穩，原預期去年下半年推出的 Ice Lake 處理器，時程大幅延宕，加上當時雲端客戶資本支出縮手，影響整體伺服器產業在去年下半年修正。

不過，隨著英特爾今年在 CES 向大眾宣示，採 10 奈米製程的 Ice Lake 伺服器處理器已在本季量產，且產能將持續擴大，預估今年 10 奈米的晶片產量將超過上一代的 14 奈米晶片，讓整體伺服器供應鏈吞下定心丸。

伺服器 BMC (遠端管理控制晶片) 大廠信驊 (5274-TW) 就看好，隨著產業自去年 12 月開始落底，今年上半年在取得足夠產能情況下，營運將逐季成長，全年營收可望續創新高。

此外，伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 也感受到美、中兩大地區客戶需求復甦，第一季營運可望淡季不淡，全年受惠遠距互動成為長期趨勢，持續帶動雲端需求成長，看好今年營收可望維持年增雙位數，再度改寫新猷。