〈觀察〉零售二巨頭強碰短鏈配送市場 線上線下經營界線趨模糊

超市龍頭全聯 1 月初宣布宅配外送服務上線，緊接著 B2C 網購龍頭富邦媒 (8454-TW) 近日也宣布 momo 購物網「5h 超市」展開試營運，兩大線上線下零售龍頭於 2021 年剛開始就強碰頭，各有各的優勢，然而，接下來還有超商龍頭統一超 (2912-TW) 將加入戰局，隨著台灣電商滲透率持續提升，線上線下經營界線已趨於模糊。

據統計，台灣電商滲透率雖已提升至 10% 之上，但相較中國和南韓電商滲透率逼近 30%，顯然還有很大的成長空間，不過，由於台灣實體零售店密度相當高，光是全聯就有超過 1000 家店、7-11 超過 6000 家、全家超過 3500 家，還有頂好近 220 家、屈臣氏近 600 家、寶雅 250 家左右等，零售競爭高度激烈，如何在宅趨勢下使消費者更方便買到需要的東西，短鏈成兵家必爭之地。

可觀察到，近日宣布加入短鏈戰局的富邦媒 momo 購物「5h 超市」，強打多達 5000 件商品選項，可在 5 小時內完成配送，服務首波在雙北市上線，等於提供忙碌的上班族上午訂、下午取貨的便利性，但仍慢於全聯主打的最快 30 分鐘至 1 小時內完成配送。

原因在於，儘管富邦媒積極建立衛星倉，但全聯具有「店點就是物流倉」的優勢，配送可更加迅速，據全聯規劃，門市從接單到店員揀貨、理貨，平均每單僅需耗時約 10 分鐘，隨著今年預計擴展此服務至全台 200 家門店，勢必進一步侵蝕其他同業的經營版圖。

不過，富邦媒也非省油燈，在站上擁有數百萬項商品優勢下，momo 購物「5h 超市」一開始就端出 5000 件商品數，較全聯初步提供的 2000 多項更多，且網羅品項涵蓋休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用和家用清潔等商品，快配商品數已接近單點超市店內 1 萬餘件商品的一半。

整體來看，二大零售巨頭不約而同在 2021 年初宣告短鏈物流布局已有初步成績，未來隨著衛星倉、配送店點的擴增，可以預見，快速配送服務將越來越普及，且速度有望越來越快，不過，接下來還有新業者將加入短鏈配送市場，再加上實體業者如寶雅仍有長遠開店計畫，這場零售的競爭勢必會越來越激烈。