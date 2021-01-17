〈觀察〉筆電代工廠擁三大出貨動能 首季營運淡季不淡

隨著遠距商機延續下，電子代工廠首季營運可望延續去年強勁需求，淡季不淡，筆電出貨較去年同期有雙位數以上成長，其中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 都已傳出擴大招工，以滿足客戶需求，而今年在遞延訂單延續、商用需求回溫、教育 Chromebook 標案等三大動能推升下，筆電出貨可望更上層樓。

廣達、仁寶為全球前兩大筆電代工廠，其中，廣達同時有蘋果 iOS、微軟 Windows、谷歌 Chrome 三大平台筆電訂單，去年全年出貨衝上 5980 萬台、年增 70.37%，改寫歷史新高，仁寶也出貨約 4780 萬台，年增近 1 成，兩大代工廠同聲，筆電強勁需求已看到今年上半年。

雖然近期上游零組件吃緊狀況未減緩解，但廣達、仁寶去年 12 月筆電出貨量均改寫新高，除了代工廠本身積極追料外，部分零組件也是由品牌廠親自追料提供，吃緊狀況正反映筆電熱潮並未衰減，展望今年，廣達喊出全年筆電出貨目標將至少持平去年 5980 萬台水準，力拚突破 6000 萬台大關。

觀察筆電強勁需求動能，除了遠距商機、宅經濟從去年延續至今，讓部分訂單因生產、缺料問題遞延至今年外，商用筆電需求回溫也是關鍵因素之一，因去年疫情主要推升消費性筆電需求暴增，商用筆電則受辦公室換機需求暫緩，出貨大幅衰退，今年可望在疫情緩解下，動能回溫。

另一方面，Chromebook 也是筆電出貨成長的關鍵動能，在遠距教學商機帶動下，統計全球至少仍有 7 成教育市場未被滿足，各國教育標案也持續開出，研調機構集邦 (TrendForce) 日前也預估，今年 Chromebook 出貨量將突破 4000 萬台以上，年增 37%，出貨占比更可望進一步攀上 18.5%、年增 3.7 個百分點。

電子代工廠去年經歷疫情停工、遠距商機、零組件缺料等影響下，營運大洗三溫暖，展望今年，業者普遍釋出對上半年營運樂觀看法，下半年則還要觀望零組件吃緊、需求能否延續，不過，集邦預估全年筆電出貨將再成長至 2.17 億台、年增 8.6%，代工廠營運可望不淡。