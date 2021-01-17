〈觀察〉疫情打亂國際原料藥供應秩序 藥廠啟動併購綁緊上游供應鏈

中國、印度為全球最大原料藥供應國，不過自去年新冠疫情爆發以來，兩國陸續傳出停工、減產等問題，導致下游交期持續延長，國內藥廠為穩定上游供應來源，近期啟動併購、入股動作頻頻，包括生展 (8279-TW) 入股金穎 (1796-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 併購正峰等。

新冠疫情爆發迫使中國製藥產業停工，而中國約有 7 成原料藥會送往印度進一步合成，再出口至各個國家，加上印度為保護國內原料藥供應穩定，宣布多種原料藥禁止出口，全球原料藥兩大重鎮供應出現缺口，下游藥廠防不慎防。

藥廠為避免面臨斷料危機，初期除將庫存水位拉高、積極囤藥，將原料及成品庫存天數拉長 30 天，從 120 天增加至 150 天，此外，積極鞏固上游原料藥廠，藉此整合上下游供應鏈。

藥廠近期併購、入股動作頻頻，其中寶齡富錦看好兩大優勢併購上游原料藥廠正峰，包括旗下腎臟新藥拿百磷將擴大銷售市場，正峰為拿百磷原料供應商，供應鏈將更為完整，及正峰共有 16 張利基型藥證，有望挹注寶齡長期營運動能。

生展、金穎進行策略聯盟，金穎為微生物整合服務廠商，擁有微生物發酵量產製程放大技術；生展則從事原料藥、藥品級乳酸菌素材及特色劑型機能保健品的研發與生產，雙方可從上游的原料發酵量化生產、到中游的客製化配方設計與特殊劑型製造，及下游產品設計與行銷，為客戶提供一條龍的整合服務。