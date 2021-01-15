美公債殖利率升破1.1% 投資末日來了？

美國 10 年期政府公債殖利率在 2021/1/8 升破 1.1%，引起市場關注。究竟為什麼這個指標這麼重要？引起美債殖利率上升的原因是什麼？對投資又會有什麼影響呢？

1. 「殖利率」是所有風險資產的定價基石

美國政府債券因為有美國政府背書，被市場當做無風險的投資。當該殖利率升到相對高點時，市場持有無風險資產就可以取得不錯的報酬，因而會拋售風險資產。下圖將實質殖利率（美國 10 年期公債殖利率減去通貨膨脹率）與美股未來報酬相比，不難看出當實質殖利率處於高點時，美股未來的報酬會受到壓抑。

此外，無風險利率也被作為股價未來現金流量折現模型的貼現值，當無風險利率越高時，預期未來股價將越低。這也是為什麼近期美國 10 年期公債殖利率上升，引來市場擔憂。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/13。實質殖利率是指將美國 10 年期公債殖利率減去通貨膨脹年增率所得之數值。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 此波公債殖利率上漲主因是什麼？

短期內公債殖利率快速上升的情形並不罕見，自 2000 年 1 月底以來就有約 35 次（資料期間：2000/1/31 – 2020/1/13，美國 10 年期政府公債殖利率，月度資料）。這次拉動公債殖利率上升的主因來自於投資信心的增強，尤其在經濟緩步走出疫情和民主黨獲全面執政的激勵下，市場大幅看好未來經濟成長後勢，投資信心大幅增強。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/12。投資人信心指數經平滑化處理。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據彭博統計美債 10 年期殖利率預期會在未來兩年溫和上升至 1.5%，如果實際增幅超過市場預期，可能出現短暫震盪。但這並不表示美債殖利率會大幅走高，觀察 1962 年至今，美債殖利率飆升只出現在 1975 年物價失控時，而現代央行對通貨膨脹率控制度越來越高，且擁有許多可以控制公債殖利率的工具，公債殖利率要失控飆升的機率不高。

3. 長短利差擴大，風險資產好兆頭

長天期的政府公債隱含未來經濟成長的動能，但是只單看 10 年期缺少考量與目前經濟狀況的相對現狀。因此，建議在做投資判斷的時候，應該要使用長短期債券殖利率差值（10 年期減去 2 年期）位階來做更周全的考量。目前，長短期利差隨著長期殖利率上升速度超過短期而進一步擴大，已從 2019 年 8 月的負值向上攀升至接近 1% 的水準。根據過去歷史資料顯示，每次長短期利差觸底反彈都是風險資產的好兆頭，因此此時仍不是棄守風險資產的時候。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1990/1/31 – 2021/1/13。長短期利差為美國 10 年、2 年政府債券殖利率差值。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美債殖利率未破關鍵值，風險資產宜續抱

目前實質殖利率還維持在約 1% 的低點，對於投資風險資產沒有立即性的傷害。同時，即便美國 10 年期政府債券殖利率隨著樂觀情緒持續上升，只要能控制在市場預期內，且長短期利差繼續健康擴張的情形下，風險資產仍有表現的空間。現在正是風險型資產曙光初露的階段，堅定持有反而是較佳的策略。

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