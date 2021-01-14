美中衝突可望降溫 挹注陸股利多新契機

陸股今 (2021) 年以來驚驚漲，富蘭克林華美投信指出，市場歷經半年洗盤和換手，讓股市穩定打底，搭配美國執政黨輪替，美中衝突可望減緩等利多，可望挹注 A 股多頭走勢。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達認為，上證指數歷經半年的時間整理，2020 最後一個交易日一舉突破前高，上演連 6 日上漲行情，從過去經驗看，上證指數分別在年初及年中各有一波攻勢，每波漲幅都接近 400 點，半年後同樣節奏再度開啟，似乎預告著新一波牛市行情。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛則說，施政關鍵期及春季躁動並行，聰明錢加速進場、行情不看淡，今年適逢中國十四五規劃推動首年及中共建黨百週年，中國政府施政積極度提高，政策預期將持續給予經濟發展有利支撐，因此樂觀看後市。

蘇士勛分析，過去幾次五年計畫推動後，對於股市有正面助益，加上接下來的春季躁動與 3 月初的中國兩會行情，預估科技、消費、醫療、新能源等產業盈收獲利有望受惠，「聰明錢」外資更早在去年底加速進場佈局 A 股，市場資金充沛，均有利支撐中國滬深 300、上證等指數再寫近年新高。

滙豐中華投信董事長李選進表示，全球將在更長一段時間處於低利率、低回報的環境，經濟復原週期可能比急速通膨的機率來的高，想從中獲益，可選擇投資在增長較快的地區，其中亞洲明顯是帶領全球增長的引擎。

滙豐中華投信指出，儘管疫情打亂全球貿易，但亞洲地區各國之間的供應鏈未受到太大影響，市占率在全球的占比反而較疫情前提升，亞洲地區的央行仍有空間祭出刺激措施，為經濟復甦提供強大後盾。

滙豐中華投信指出，隨著疫苗問世以及跨境旅遊限制措施的放寬，應可讓亞洲各個經濟體迎頭趕上，配合低率環境下，亞洲新興市場可望成為其中的亮點。