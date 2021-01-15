〈台股盤前要聞〉台積電去年好會賺、電阻供給拉警報 今日必看財經新聞

台積電昨 (14) 日召開法說，去年財報表現亮眼，相當於一天賺進 14 億元；台積電同時宣布，今年資本支出將達 250-280 億美元，設備廠營運看俏；此外，華新科東莞廠火災衝擊電阻市況，國巨、奇力新、大毅將受惠。以下是今 (15) 日台股盤前必看重要財經新聞。

台積電去年好會賺 一天賺進 14 億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，並公布去年第四季財報，雙率均優於財測預期，並改寫新高，單季稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元，純益與 EPS 續寫新高；全年稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。閱讀全文...

華新科東莞廠大火 燒出電阻供貨吃緊議題 國巨、奇力新、大毅受惠

華新科 (2492-TW) 東莞廠區火災衝擊電阻市況，加上各家廠商供應已經吃緊，外溢訂單使得市場再度醞釀漲價氛圍，國巨 (2327-TW) 及大毅 (2478-TW) 都將成主要受惠者。閱讀全文...

泛國巨集團的奇力新 (2456-TW) 旗下旺詮，近日接單較平均值爆增 2 倍以上，交期長達 4 個月，旺詮昨 (14) 日也向客戶宣布，暫停大中華區代理商厚膜電阻接單，在訂單爆滿下，恢復接單日期待定。閱讀全文...

台積電今年狂砸資本支出逾 250 億美元 設備廠營運「積」昂

台積電今年資本支出出爐，估達 250-280 億美元，遠高於市場預期的 220 億美元，較去年增加 45-62%，顯現台積電大舉擴廠、採買設備的決心，相關設備業者今年營運也將直接受惠，業者更直言，今年營運將是「很不錯的一年」。閱讀全文...

台積電南京廠規畫擴產 首度證實評估在日設研發中心

對於海外設廠與擴產議題，台積電董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠現階段以月產能 2 萬片為目標，未來也不排除進行下階段擴產計畫，而南京廠則有規劃逐步擴充產能。台積電也在會後首度證實，正評估在日本設立材料研發中心。閱讀全文...

台積電 Q1 財測露端倪 看新台幣升破 28 元勢在必行

即便近來央行頻頻出手阻升，並罕見公開呼籲各界共同穩定匯市，但從晶圓代工龍頭台積電昨 (14) 日公布的第一季財測來看，對新台幣匯率假設來到 27.9 元，顯然看台幣匯率升破 28 元已勢在必行。閱讀全文...

台積電今年營收成長上看 16% 2025 年前每年續創新高

台積電預估今年晶圓代工產值將成長 10%，台積電美元營收將成長 14-16%，優於產業平均，且未來 5 年內，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，也就是說，台積電將連續 16 年寫歷史新高紀錄。閱讀全文...

鴻海 MIH 聯盟兩大將到位 蔚來創辦人鄭顯聰加入

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟昨 (14) 日宣布，硬體部門兼平台規格定義將由前中國飛雅特 (Fiat China) 董事長以及蔚來汽車 (NIO) 聯合創辦人鄭顯聰主導，軟體平台則由鴻海技術長 (CTO) 魏國章操刀，MIH 硬軟體兩大支柱到位。閱讀全文...

微星訂單滿到上半年 全年出貨看增雙位數

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 台灣時間 14 日凌晨舉辦線上發表會，微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，去年微星在線上銷售策略帶動下，全年筆電出貨成長逾 4 成，看好輝達 (NVDA-US) 新一代顯卡可望帶動換機潮，目前上半年訂單全滿，樂觀看待今年筆電出貨維持雙位數成長。閱讀全文...

聯發科每人發出 10 萬元獎金 總計逾 17 億元大紅包

聯發科 (2454-TW) 昨 (14) 日宣布，為歡慶全年營收跨越百億美元大關，集團與旗下子公司正職員工每人可獲得 10 萬元獎金，總計發出逾 17 億元的大紅包。閱讀全文...

車險、火險定價不合理又超過 5 年不調整 產險業者將挨罰

金管會昨 (14) 日宣布，擬修正「保險商品銷售前程序作業準則」，新增任意車險、及火險商品費率檢測調整期間不得超過 5 年，一旦定價不合理，又超過 5 年沒有調整的產險業者將挨罰。閱讀全文...

純網銀首例 央行許可樂天商銀辦理國際金融卡海外提款業務

台灣央行昨 (14) 日公布 12 月許可外匯業務，樂天國際商銀獲准辦理國際金融卡海外提款業務，成為純網銀業者中，獲央行核准外匯相關業務首例。閱讀全文...