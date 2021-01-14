〈三星新機發表〉上半年旗艦機亮相 台供應鏈營運增溫

手機品牌大廠三星今 (14) 日舉行 Galaxy Unpacked 新品發表會，推出上半年旗艦機 Galaxy S21 系列，市場認為，發表會時間較往年早一個月，有望藉此拿下華為流失的市占率，台系供應鏈同步提早拉貨因應，有助營運增溫。

三星旗艦機台廠供應鏈包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 等。

業者指出，受惠宅經濟推升筆電需求增加，動能自去年延續至今年，去年手機受到疫情影響，銷售表現不如預期，隨著終端需求回升，看好今年手機銷量將優於去年。

三星表示，據統計，去年全球手機生產總量 12.46 億支，年減 11%，其中，三星去年第 3 季出貨量約 8040 萬支，年增 2.9%，市占率達 22.7%，位居全球第一；5G 手機方面，去年全球出貨量約 2.78 億支，今年將突破 5 億支大關。

市場認為，華為持續受到禁令影響與與旗下品牌榮耀 (Honor) 拆分，市佔率將受到衝擊，三星此次提早一個月發表上半年旗艦機，搶占華為流失市占率意味濃厚。