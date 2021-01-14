「積」情消退 鴻海、和碩尬車飆速助跌點收斂 台股跌62點收15707點

美股周三收盤互有漲跌，台股今 (14) 日則回檔修正，權王台積電法說會前熄火，權值股普遍走弱，指數一度挫近 150 點，回測 5 日線，不過，鴻海、和碩搶搭電動車題材，扮演撐盤雙主帥，鴻家軍同步買氣熱絡，帶動加權指數跌幅收斂，終場跌 62.79 點或 0.4%，收 15707.19 點，成交值略增至 3885.41 億元。

台積電法說會於盤後登場，但市場態度觀望，周三 ADR 大跌 3%，今日現貨也賣壓沉重，摜破 600 元大關，終場下跌逾 2%，收 592 元。聯發科、台達電、大立光及矽力 - KY 等權值股普遍走跌。

鴻海旗下富士康昨日宣布攜手浙江吉利控股合組公司，未來將搶食蘋果 Apple Car 訂單，激勵股價爆量大漲，一度亮燈漲停，終場收 116 元，成交量也爆出 31.4 萬張巨量；和碩不讓鴻海專美於前，市場傳出，已打入特斯拉充電樁供應鏈，利多消息激勵股價漲停，鎖在 77.9 元，創近 3 年新高。

鴻家軍整體買氣熱絡，其中，鴻準扮先鋒，全力研發鋁合金車殼與模具，盼協助集團搶下 Apple Car 肥單，鴻準今日強漲逾半根停板，累計本周已勁揚約 35%；此外，樺漢、廣宇、乙盛 - KY、正達均亮燈漲停，陽程、瑞祺電通、天鈺、台通等漲勢也相當強勁。

此外，封測廠日月光投控近期受惠打線、高階封裝全數滿載，加上漲價效應，屢獲外資調升評等及目標價，周三 ADR 大漲 5.6%，今日也無畏大盤回檔，股價一度衝破百元，創投控掛牌以來新高，但終場不敵賣壓小跌作收。

權值股普遍熄火，但 IC 設計、被動元件、記憶體、PCB、散熱、工具機等中小型股仍獲得買盤力挺，其中，同欣電晶圓重組 (RW) 出貨持續滿載，受惠豪威推車用 ASIC 新品，營運可望進補，帶動股價亮燈漲停，來到 224 元；敦泰上季營收創高，連帶去年營收年增達 5 成，同步攻上漲停價 106 元。

值得注意的是，證交所昨天再度示警指出富邦 VIX 溢價過大，淨值跌破 3 元，提醒投資人仍有潛在的下市風險，導致該檔 ETF 今日賣壓出籠，爆量下挫 14%，成交量高達 68.8 萬張，儘管今日拉回修正，但溢價幅度仍有近 3 成。