〈台積電法說〉Q1財測露端倪 看新台幣升破28元勢在必行

即便近來央行頻頻出手阻升，並罕見公開呼籲各界共同穩定匯市，但從晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日公布的第一季財測來看，對新台幣匯率假設來到 27.9 元，顯然看台幣匯率升破 28 元已勢在必行。

據台積電公布的第一季財測數字，營收估達 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第一季新台幣營收估 3543-3627 億元，將續創新高。

台積電每季法說會公布的新台幣匯率預估，被視為業界觀察新台幣走勢的指標，從去年財測數字來看，去年第二季估 1 美元兌換新台幣匯率約 30 元，第三季來到 29.36 元，第四季更達到 28.75 元，今年第一季升破 28 元、估達 27.9 元，對匯率的預估連續 4 季走升。

對照實際台幣走勢，去年起受到美國寬鬆資金政策影響，新台幣對美元匯率狂飆，年初最低還到 30.2 元，隨後隨著疫情開始，一路攀升至年中的 29 元開頭，年底時更一度升破 28.1 元，今年在 1 月 5 日時最高一度看到 27 元開頭價位，來到 27.973 元，台廠出口比重高，匯率壓力也跟著變大

為延緩新台幣匯率升值速度，央行近來多管齊下，除盤中買匯阻升外，每日尾盤也進場拉下匯價，力守 28.4 元，今年並罕見兩度在臉書發文，呼籲大家共同穩定匯市，也提醒廠商不要過度拋匯，以免砸到自己的腳。