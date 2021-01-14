〈台股盤前要聞〉鴻海攜吉利攻電動車、信驊今年營收拚創高 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，包括鴻海旗下富士康攜手浙江吉利控股，將成立合資公司；信驊訂單出貨比達 200%，看好今年營收將再創新高；台積電飛越 600 元大關，貢獻大盤逾百漲點。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

鴻海攜吉利合組公司 富士康主導委派董事長、執行長

鴻海 (2317-TW) 昨 (13) 日宣布，旗下富士康與浙江吉利控股，共同簽署戰略合作協議，未來將成立合資公司、雙方各持股 50%，富士康將取得多數席次，合資公司董事長及執行長也將由富士康指派。閱讀全文...

信驊訂單出貨比 200% 今年營收、獲利年增上看 20% 續創高

信驊 (5274-TW) 昨 (13) 日舉辦新品發表會，董事長林鴻明指出，今年兩大產品線 BMC(遠端管理晶片)、非 BMC 需求相當強勁，B/B Ratio (訂單出貨比) 高達 200%，上半年營收可望逐季成長，全年將再創新高，法人估，年增幅約達 15-20%，獲利因產品組合優化，成長幅度再大於營收年增幅。閱讀全文...

台積電飛越 600 元大關貢獻逾百漲點 台股大漲 269 點收 15769 點締新猷

新台幣兌美元昨 (13) 日早盤強升逾 5 角，再度觸及 27 字頭，在資金行情簇擁下，權王台積電驚天站上 600 元大關，約貢獻大盤 112 漲點，聯發科、聯電、鴻海等電子股也成為多頭焦點，加權指數終場大漲 269.28 點或 1.74%，收 15769.98 點，續締新猷，逐步邁向「萬六」，成交金額為 3607.9 億元。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海車用布局擬打造亞洲版麥格納 劍指蘋果 Apple Car

鴻海 (2317-TW) 積極與車廠合作，除擴大零組件出海口外，也是彌補最缺的造車能力，在車用佈局儼然要打造亞洲版的麥格納 (Magna International)，隨著鴻海在電動車市占率提升、並展現供應鏈管理實績，有助未來爭取更多品牌、Tier 1 客戶，劍指蘋果 Apple Car 訂單。閱讀全文...

遭證交所專案調查 光磊：內稽、內控沒問題

LED 廠光磊科技 (2340-TW) 傳因公司內稽、內控有疏失，遭證交所專案調查，雖然結算數字沒有錯誤，但不排除有更正、重編財報的可能。對此，光磊昨 (13) 日回應，將配合證交所調查，但公司內稽、內控基本上沒有問題。閱讀全文...

國安基金靠這 16 檔股票賺了 2.58 億元 台積電貢獻近半收益

國安基金委員會昨 (13) 日揭露持股明細，包括台積電、鴻海、台塑與 9 檔金融股，合計共 19 檔持股，其中有 16 檔持股正報酬出場，且光是一檔護國神山台積電就讓國基金賺了 1.21 億元，等於一半收益都靠台積電貢獻。閱讀全文...

台新金賣彰銀持股籌保德信聘金 財部證實有財團願意承接

台新金 (2887-TW) 為籌措併購保德信人壽資金，擬出脫彰銀 (2801-TW) 持股，對此財政部次長阮清華表示，關於台新金釋出的持股，已有幾家財團表態願意承接。閱讀全文...

華新科東莞廠區火災 初估未影響產線及庫存

被動元件華新科 (2492-TW) 東莞廠區昨 (13) 日上午發生火災，對此公司指出，火勢已經撲滅，並未波及生產產線以及庫存，估對營運影響不大。閱讀全文...

推進 Apple Car 傳蘋果曾有意收購國巨、宸鴻投資的 Canoo

科技網站 The Verge 引述消息人士報導，為推進 Apple Car 開發計畫，蘋果 (AAPL-US) 曾在 2020 年初會見電動汽車新創公司 Canoo(GOEV-US)，以商談收購等各種可能合作方案，不過後來並沒有成局。閱讀全文...