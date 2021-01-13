台積電飛越600元大關貢獻逾百漲點 台股大漲269點收15769點締新猷

新台幣兌美元今 (13) 日早盤強升逾 5 角，再度觸及 27 字頭，在資金行情簇擁下，權王台積電驚天站上 600 元大關，約貢獻大盤 112 漲點，聯發科、聯電、鴻海等電子股也成為多頭焦點，加權指數終場大漲 269.28 點或 1.74%，收 15769.98 點，續締新猷，逐步邁向「萬六」，成交金額為 3607.9 億元。

台積電法說會明 (14) 日登場，由於基本面強勁，外資持續看好未來營運動能，屢屢調升目標價，激勵台積電股價連日走強，今日再大漲逾 2%，衝破 600 元大關，終場收最高 605 元，市值攀升至 15.68 兆元，雙寫新猷，台積電自 2021 開紅盤以來股價不斷創高，累計僅 8 個交易日，市值就激增約 1.79 兆元。

聯發科去年營收 3221.46 億元創歷史新高，隨後又傳出捷報，奪下 OPPO 全新 5G 旗艦款手機 Reno5 系列訂單，在買盤追捧下，聯發科今日股價續創新高，一度逼近 900 元大關，終場漲 4.5%，收 884 元。聯電擺脫跳電陰霾，今日股價回神漲逾 3%，站回 50 元關卡。

股后矽力 - KY 昨日獲外資調升目標價後，今日再度開高走高，早盤暴漲 9%，一度攻上 3000 元並超車大立光，股王爭霸戰打得激烈，終場大立光略勝一籌，收 2995 元，暫時守住股王寶座。電子族群為今日多頭指標，包括鴻海、聯詠、國巨、日月光投控、世界、穩懋等，漲勢都相當凌厲。

美國消費性電子展 (CES) 正式開展，隨著國際晶片大廠英特爾、超微、輝達發表新款 CPU、GPU，台筆電品牌廠華碩、宏碁、技嘉等也跟進推出搭載新款電競新品，可望為營運再添動能，三檔今日均吸引買盤進駐，上漲逾 2%；微星也可望入列輝達首波發售品牌廠，股價大漲逾半根停板。

友達今年搶當曲面顯示器龍頭，昨天獲外資、投信聯手買超力挺，今日再放量彈升逾 8 %，一度衝上漲停價 15.25 元；群創也在 CES 上大秀 Mini LED 技術成果，帶動股價強漲 6.5%。