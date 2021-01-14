〈全數位CES〉宅商機延燒 微星搶電競商機、華碩推新Chromebook

美國消費性電子展 (CES) 如火如荼線上開展中，筆電品牌廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 延續宅經濟熱度，在台灣時間 14 日凌晨分別舉辦新品發表會，發表新款 Chromebook、商務、輕薄、電腦周邊產品，預期將帶動新一波商機，其中，微星新電競筆電，全系列最高搭載輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 3080 顯卡，持續瞄準中高階市場。

微星 (2377-TW)

電競品牌大廠微星台灣時間 14 日凌晨舉辦 MSIology 新品發表會，以源自古巴比倫神話中眾神之母提亞馬特 (Tiamat) 為主軸，發表 GE76 Raider Dragon Edition Tiamat、全新系列為輝達 GeForce RTX 30 系列電競筆電，最高搭載 GeForce RTX 3080 獨顯，新品即日起也開放預購，將力拚全球最先全線到貨。

微星宣布將在旗下 GE、GS、GP、GF 系列電競筆電升級搭載新一代 GeForce RTX 30 系列獨顯，可望提升人工智慧 (AI) 演算技術，微星也與英特爾 (INTC-US)、輝達合作，採用 Resizable Bar 技術，讓 CPU 能完全存取 GPU 顯示記憶體，提升整體運算效率，也可望讓遊戲畫面每秒幀數 (FPS) 提升 5-10%，網路連線方面也支援最新 Wi-Fi 6E。

微星表示，全新系列機身將全面採取金屬機殼，旗艦機款也將古老神話神獸刻蝕外殼上，各系列也鎖定不同使用者，GE Raider 系列鎖定玩家，GS 可讓專業工作者、玩家輕鬆切換，GP 則鎖定工程師，GF 系列則主打輕薄，另外，也針對創作者推出 Creator 系列筆電。

在顯卡、主板、桌機、電腦周邊方面，微星也推出一系列新品，包含 SEA HAWK 顯示卡搭載最新 GeForce RTX 30 系列晶片，強化提升散熱效能，另外，也推出 Summit 241S 將是微星首款可轉換螢幕方向的一體成型電腦。

華碩 (2357-TW)

華碩則連兩日舉辦新品發表會，台灣時間 14 日凌晨再舉辦 Be Ahead 線上新品發表會，推出新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。

筆電產品方面，華碩雙螢幕筆電再升級，ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) 通過 NVIDIA Studio 認證，搭載英特爾 Core i9 處理器，並搭配可傾斜的 ScreenPad Plus 4K 第二觸控螢幕，強化跨屏多工作業，瞄準創作者商機。

針對輕薄、商務系列筆電，華碩也推出 VivoBook S14、ExpertBook B9 系列筆電，也首度推出翻轉教育筆電 Chromebook Flip CX5，採用英特爾第 11 代 Core 處理器、Iris Xe 整合式顯示晶片，TUF Dash F15 電競筆電則是搭載英特爾第 11 代 Core i7 處理器、輝達 GeForce RTX 3070 GPU，瞄準電競商機。

除新系列筆電，華碩也推出最新娛樂解決方案，包括 ProArt PA148CTV 可攜式螢幕及 ZenBeam Latte L1 投影機，ZenBeam Latte 外型採用圓柱形馬克杯設計，也是市面上首款以編織布料材質打造的可攜式投影機，也內建 10 瓦立體揚聲器，可支援藍牙連線，不只可當作投影機，也是藍牙喇叭，最高可連續播放達 12 小時。