〈信驊新品發表會〉今年挑戰視訊會議晶片龍頭 全球市占衝2成

信驊 (5274-TW) 今 (13) 日舉辦新品發表會，展示數款搭載 Cupola 360 晶片的終端產品，董事長林鴻明指出，目前採用客戶家數已達 20-30 家，預計今年將成大視角的視訊會議晶片龍頭，市占率可達 2 成，同時已著手開發第二代產品，預計今年下半年推出。

林鴻明表示，Cupola 360 晶片推出時，客戶便回饋在視訊會議領域會有很好發展，尤其去年因疫情爆發，視訊會議需求激增，信驊也運用自身優勢，結合 AI、軟體，並與業界硬體廠商合作，打造多款終端產品，市場反應相當正向。

信驊 Cupola 360 晶片可依照客戶需求，開發 180 度、270 度甚至 360 度的全景視訊會議系統，也結合軟體，藉由一系列的 APP，提供客戶應用彈性，未來也將提供會議即時翻譯、智能會議記錄、雙向語音翻譯等，強化軟硬整合功能。

林鴻明看好，今年在多家客戶導入下，Cupola 360 晶片營收比重可望達 5%，整體非 BMC 事業將達 10%，且因非 BMC 產品獲利表現較佳，今年產品組合優化下，毛利率可望再優去年。

信驊在此次展示會中展出多款新品，客戶及合作夥伴包括宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW)(AOPEN)、亞光 (3019-TW)、樺漢 (6414-TW)、廣州視源 (CVTE) 旗下 MAXHUB、達標智源，以及勝捷光電 (SNEJET) 等。