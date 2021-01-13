小股民瘋買 台積電盤中零股交易成交創高 半導體包辦前十名

全民瘋股市，越來越多小股民與年輕族群參與高價股交易，台積電今 (13) 日衝破 600 元大關，寫下新天價 605 元，盤中零股交易成交值也高達 7.78 億元，創下新制上路以來的新高，占整體成交值逾 7 成，觀察前十檔交投最熱絡的人氣股，均由半導體族群包辦。

盤中零股交易制度自去年 10 月下旬上路以來，交投越來越熱絡，雖然今日總成交金額僅為 10.83 億元，但高達 7.78 億元來自台積電 (2330-TW)，成交股數共計 129.6 萬股，雙創新高，顯示越來越多小資族也想搶搭台積電行情，持續為市場注入資金活水。

值得關注的是，觀察盤中零股交易交投最熱絡的前十檔，除了台積電穩居冠軍外，其他全是半導體相關個股，小資族捨棄以往最愛的金融股及存股概念的國民 ETF，轉抱電子族群。

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 擺脫跳電陰霾，今日股價強彈逾 3%，站回 50 元關卡，盤中零股交易市場同樣交投熱絡，總成交股數位居第 2 名，達 28.5 萬股；封測廠日月光投控 (3711-TW) 及 CIS 封測廠同欣電 (6271-TW) 躍居熱門股第 3、4 名，總成交股數分別為 17.4 萬股、17.3 萬股。

IC 設計持續成為多頭指標，人氣居高不下，聯發科 (2454-TW) 今日大漲逾 4%，續寫歷史新高，距 900 元大關只差一步，總成交金額達 1.23 億元，占整體盤中零股交易市場逾 1 成，成交股數則為 13.9 萬股，人氣股排名第 5。

至於第 6 至 10 名，依序為旺宏 (2337-TW) 、創意 (3443-TW) 、義隆 (2458-TW)、華邦電 (2344-TW) 及聯詠 (3034-TW)，成交股數均達 3 萬股以上。若按成交金額來看，除了台積電、聯發科破億元外，同欣電也有 3500 萬元，而日月光投控、創意、矽力 - KY (6415-TW)、聯電、聯詠、瑞昱 (2379-TW) 成交值均破千萬元，交投相當熱絡。