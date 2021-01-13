國安基金靠這16檔股票賺了2.58億元 台積電貢獻近半收益

國安基金委員會今 (13) 日揭露持股明細，包括台積電、鴻海、台塑與 9 檔金融股，合計共 19 檔持股，其中有 16 檔持股正報酬出場，且光是一檔護國神山台積電就讓國基金賺了 1.21 億元，等於一半收益都靠台積電貢獻。

國安基金自去 (2020) 年 3 月 19 日宣布進場護盤後，只花了 7.5 億元買股，扣除融資利息與手續費後，最後淨賺 2.58 億元出場，收益率約 34%。

根據國安基金最新公布持股明細，包括台積電、鴻海、台塑、南亞、台化、台達電、台泥、廣達、華南金、第一金、富邦金、國泰金、元大金、玉山金、兆豐金、中信金、統一、可成、彰銀等 19 檔股票。

其中，光是台積電就貢獻 1.21 億元收益，廣達與台達電也分別貢獻 0.52 億元、0.12 億元，堪稱是挹注投資收益的三大功臣，其他包括鴻海、台塑、南亞、台化、台泥、華南金、第一金、富邦金、國泰金、元大金、玉山金、兆豐金、中信金等 13 檔個股也全都正收益出場。

值得注意的是，有別於多數個股正報酬出場，彰銀、可成與統一則虧損出場。

因應疫情衝擊，國安基金自去年 3 月 20 日起正式進場護盤，展開 207 天護盤任務，只花 7.5 億元護盤，金額為史上最低，之後隨台股攻高，國安基金決議 10 月 12 日退場停止護盤，根據國安基金條例規定，國安基金必須在出清持股後公布持股與收益明細。