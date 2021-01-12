川普、彭斯傳已經會面 釋放不會有罷免或辭職的信號

據多家美國媒體報導，美國政府高層轉述，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 周一 (11 日) 與川普會面，是自從國會暴亂以來，兩人首度見面，在這段期間，彭斯一直承受壓力，民主黨要求他引用《憲法》第 25 條修正案，將川普免職。

知情人士說，兩人會談後已經破冰，回顧了兩人過去 4 年的成績，並同意在他們任期的剩餘時間裡一起工作。這也代表在拜登於 20 日上任前，川普將不會自行辭職。

消息人士指出，二人均認同上周侵入國會的示威者，不能代表支持「美國優先」(America first) 的 7500 萬美國人。

早前美國前資深官員 Hallie Jackson 透露，自從上周三後，川普一直未接觸彭斯，也拒絕致電給他，兩人關係跌至冰點。在群眾入侵國會當下，彭斯正主持確認其連任失敗的聯席會議。

彭斯未啟動將川普免職的行動，民主黨人在眾議院推動了第二次彈劾川普的計畫，提出了一項指控川普「煽動叛亂」的決議，並威脅最早於周三表決此案。

官員表示，正副總統的會談，表明彭斯不會採取行動，川普也不會在拜登就任前辭職，兩人會一起工作直到任期結束。

因為川普與彭斯的會談並未對外宣布，因此官員和知情人士要求匿名。