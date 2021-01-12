堅持美元將崩潰 經濟學家Roach：今年美元可能再貶逾15%

新冠肺炎疫情對美國經濟帶來衝擊，美國經濟學家 Stephen Roach 認為，目前的市場過度依賴美聯準會 (Fed)，並預期美元有可能在今年再度大跌。

Roach 表示，如今的市場過於強調 Fed 將利率維持在零利率的水準，就可以防止經濟陷入另一場衰退。從政治上的動盪到可能出現雙底衰退，又或是 V 型復甦的可能性，市場似乎都並不在乎。

Roach 認為在新冠肺炎病例書激增和持續封鎖的情形下，美國經濟正陷入衰退，他預估美國第一季度國內生產總值 (GDP) 可能會出現下跌。

他也表示，看到 11 月份的零售零售額出乎意料的急劇下跌，消費者信心疲軟，然後 12 月就業市場再陷萎縮，他認為經濟的衰退正在發生。

Roach 指出，目前來自美政府的額外新冠肺炎援助措施至關重要。但是，他也警告會出現後果，目前處於創紀錄水平的預算赤字將更加擴大，將對國內儲蓄、經常賬戶以及美元造成進一步的下行壓力，在過去的九個月中，美元急劇下跌。

美元貨幣指數近日表現強勁，過去一周上漲了 0.73%，但是 Roach 仍認為美元將會崩跌。他在先前曾預測，美元將在未來 1 至 2 年內暴跌 35%，自那時起，美元已下跌了 7%。

Roach 認為，今年以來美元指數還會再下跌 15% 到 20%，這不僅反映了經常賬戶赤字，還反映了歐元的強勢，最重要的是，Fed 將利率保持在零。