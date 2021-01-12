〈美股盤前要聞〉美眾院發動川普彈劾程序 美股期貨回升

美國眾議院提出一項彈劾川普的條文，並計畫本周對此進行投票。美股期貨在週二 (12 日) 回升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.24%，斯達克 100 期貨漲 0.32%。

1. 美眾院發動第二次彈劾川普程序

美國眾議院即將啟動川普彈劾程序，週一 (11 日) 眾議院提出了一項彈劾條文，並計畫本周對此進行投票，如果彈劾成功，川普可能成為美國史上首位遭彈劾兩次的總統。

上週三 (6 日) 川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，民主黨認為，川普此舉有煽動民眾暴力的嫌疑，將以超乎尋常地速度對川普進行第二次彈劾。

美國眾院民主黨週一提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接，犯下重罪和輕罪。

民主黨議員拉斯金 (Jamie Raskin)、眾議員西奇裡尼 (David Cicilline)、眾議院民主黨籍議員劉雲平 (Ted Lieu) 主導發動本次彈劾案，有至少 210 名眾議院議員連署支持。

2. 英特爾擬用台積電新 7 奈米製程打造繪圖晶片

路透報導，英特爾 (INTC-US) 研擬使用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 新的 7 奈米製程，生產個人電腦 (PC) 用的第二代離散式繪圖晶片，以與崛起中的輝達 (NVDA-US) 對抗。

兩名消息來源透露，英特爾這款名為「DG2」的晶片將以台積電新製程生產，新製程尚未命名，是 7 奈米製程的升級版。

英特爾一直是全球晶片生產技術的龍頭，但製造優勢近年流失，正在評估是否把部分旗艦 CPU 晶片委外生產，這些晶片預定 2023 年發表。

英特爾已把非旗艦的 CPU 晶片委外生產，也是台積電的大客戶。英特爾的自駕部門 Mobileye 負責人上個月對路透表示，該公司的自駕車處理器將繼續由台積電生產，採用 7 奈米製程。

3. 美國對德、法飛機零件和葡萄酒課關稅

美歐雙方爭執 16 年的飛機補貼議題遲遲沒有解決，美國政府周一 (11 日) 表示，對法國、德國飛機零件等產品課徵的新關稅將在周二正式生效，涉及空巴零組件生產的某些歐洲國家，其葡萄酒也將面臨 25% 關稅。歐盟表示，將向拜登政府尋求快速解決方法。

美國海關及邊境保衛局 (CBP) 周一通知運輸業者，新關稅將從周二凌晨 12 點 01 分生效。

美國貿易代表署 (USTR) 辦公室稍早宣布，將對歐洲機身和機翼組件等飛機零件額外課徵 15% 關稅，並且對某些葡萄酒課徵 25% 關稅。對於美國新關稅，歐盟表示，將和 1 月 20 日宣誓就職的美國總統當選人拜登尋求快速解決方法。

4. iPhone 去年 Q4 手機中國出貨年增近 5 成

摩根大通 (JP Morgan) 周一 (11 日) 在致客戶信中表示，儘管去年 12 月整體中國手機出貨量出現季節性下滑，不過蘋果 (AAPL-US) 仍取得重要進展，第四季蘋果在中國總出貨量仍達近 1800 萬支，較 2019 年成長近 5 成。

小摩首席分析師 Samik Chatterjee 表示，中國資訊通信研究院 (CAICT) 數據顯示，中國 12 月手機出貨量較前一個月下降約 10%，其中以蘋果為大宗的國際品牌出貨量減少 13%，中國品牌則下降 9%。

這意味著蘋果 12 月出貨量下降至 2060 萬支，不過，Chatterjee 表示，該水準屬於正常的「旺季後消費趨勢」，大致符合預期。

此外，據 CAICT 數據表明，國際品牌手機出貨量第四季達到 1880 萬支，相較於 2019 年成長 48%，這意味著「蘋果市占正在強勁成長」。

5. 軟銀大賣 20 億美元 Uber 股票

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 自去年 11 月以來快速飆漲，股價已突破疫情前價位，並持續創下新高，不過，周一 (11 日) 據美國監管文件顯示，日本軟銀的願景基金 (Vision Fund) 正在獲利了結，已出售約 20 億美元 Uber 的股票。

根據軟銀願景基金提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該基金旗下分支 SB Cayman 2 於上周四 (7 日) 出售 Uber 的股票，平均價格為 53.46 美元，共售出 3800 萬股。

SEC 文件顯示，軟銀目前仍持有近 1.842 億股 Uber 股票，按目前價格計算，價值約 100 億美元。