白宮防疫小組警告：美國本土變種病毒恐已出現 傳染力高50%

CNBC 報導，白宮防疫小組警告，美國可能出現本土的變種病毒株、並在社區擴散，和英國的變種病毒社區一起導致美國疫情加速升溫。

根據 NBC 取得的文件，白宮防疫小組在 1 月 3 日的報告中透露，本土進化的變種病毒株可能已在社區擴散，且傳染力提高 50%。報告指出，美國最近確診病例的增加速度，幾乎是春夏期間兩倍。

美國本周陷入疫情爆發以來最致命的一天，單日 4000 人被奪走性命。

CNBC 依據約翰霍普金斯大學數據統計的數據顯示，美國過去七天平均 新增至 22.84 萬確診病例，每天至少 2760 人病故。

防疫小組在報告中說：「病毒加速擴散，代表在英國變種病毒之外，或許有某種美國病毒株 (USA variant) 正在進化...。」他們呼籲採取積極的抑制措施以對抗這種傳染力可能更強的病毒，如果沒有嚴格要求有效戴口罩 (位置正確且需有兩、三層) 並嚴格保持社交距離，疫情可能很快惡化。

針對 CNBC 求證，美國疾病管制預防中心 (CDC) 發言人表示，地球上可能有數種病毒同時進化，目前有「強烈可能性」顯示美國出現本土變種病毒，但官員可能要花費數周甚至數個月的時間，才能找出導致美國疫情和英國一樣迅速升溫的某種特定病毒株。

CDC 表示，研究人員自疫情爆發以來持續留意美國病毒株是否產生變異，去年 11 月和 12 月蒐集了 5700 筆樣本研究，但至今尚未在美國發現除了英國 B.1.1.7 或南非 B.1.351 之外的特定病毒株。