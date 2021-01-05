英國單日確診創新高逾5.8萬人染疫 官員警告南非變種病毒更棘手

英國周一 (4 日) 確診新增 5.8 萬例，再度刷新紀錄，至今連續七天新增確診超過 5 萬例，首相強生已在當地晚間下令全境封鎖。英國衛生部部長韓考克 (Matt Hankcock) 稍早表示，兩種分別在英國和南非出現的變種病毒正在英國快速蔓延，又以南非的病毒更棘手。

韓考克周一對 BBC 說：「我特別擔心南非的變種病毒，因此限制往來南飛的航班。這個問題非常、非常大，甚至比英國的病毒更麻煩。」

英國和南非兩地的確診人數皆激增，據信主因在於新病毒傳染力更強。

多名專家表示，突變病毒似乎並未變得更致命，且現有疫苗預料對新病毒仍有保護效力，但牛津大學教授 John Bell 周日警告，兩種病毒都不是單一變異，其中南非的病毒株蛋白結構出現相當大的變化，讓他對輝瑞 / BioNTech、牛津大學 / 阿斯特捷利康的疫苗之於新病毒的效力存疑。

突變病毒導致倫敦和東南部感染人數激增，散到英國各地。根據約翰霍普金斯大學，英國周一新增 58784 人確診，再度刷新紀錄，目前累計 271 萬人確診。

南非累計逾 110 萬人確診、近 3 萬人病故，新病毒株正在西開普省、東開普省和夸祖魯納他省 (KwaZulu-Natal) 肆虐。

新病毒株也在其他國家現蹤，紐約州州長 Andrew Cuomo 周一證實該州出現首例變種病毒確診，這名上城 60 多歲男性並無英國旅遊史，代表可能出現社區感染。目前已知美國科羅拉多州、加州都有英國變種病毒感染者。

美國周一通報過去 24 小時單日新增確診逼近 3 萬人，連兩天超過 2 萬人，但超過三分之一是因為新年連假期間延後通報所導致，單日病亡人數則下降到低於 2000 。