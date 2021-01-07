藍色浪潮將掀股市動盪？分析師：疫苗施打進度才是大魔王

民主黨確定拿下喬治亞州全部兩個席次，代表總統當選人拜登將迎接完全執政，市場預期更多財政刺激將提振美國經濟，美股周三 (6 日) 勁揚，市場波動性下降，有恐慌指數之稱的芝加哥波動率指數 (VIX) 跌幅深達 11%。分析師表示，未來股市若再掀波瀾，很可能因為疫苗施打進度緩慢。

巴隆周刊報導，由民主黨掌握參、眾兩院的「藍色浪潮」，有利拜登推行優先政策目標，美國將迎接更多財政支出，有利經濟復甦並推升通膨。

美股周三走高，景氣循環股應聲大漲，美國公債價格下跌、殖利率反向攀升；美元指數走高，原因是財政刺激雖然釋放大量美元，但較高的美債殖利率讓美元仍比其他貨幣具吸引力。

然而美股本周一大跌，也是因為藍色浪潮可能性升高——投資人擔心國會若無法由兩黨分治，拜登政府將推動加稅，VIX 當天從 2020 年收盤的 22.5 跳漲至 28。

民主黨在參院掌握 50 席，和共和黨打成平手，但因為副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 握有決勝的一票，使民主黨在參議院握有些微優勢。有分析師解讀，這意味著兩黨立場較溫和的參議員將握有更大權力。

民主黨在參院只有些微優勢

RBC Capital Markets 經濟學家 Tom Porcelli 說，即使民主黨在喬治亞州決選兩席全拿，但華府的僵局並未因此化解，一些立場中間的民主黨參議員可能會阻撓加稅提案。

此外，標普 500 成分股企業約 60% 營收來自海外，這些大企業獲利因為增稅受到的打擊預料溫和。

營收主要來自美國且對加稅敏感的小型股，從開年至今表現良好，羅素 2000 指數今年來上漲 3%，領先標普 500 的 0.3% 漲幅。

因此周一股市動盪的主因，並非藍色浪潮可能導致的加稅。

Evercore 投資組合策略研究部門主管 Dennsi DeBusschere 說，真正導致股市重挫的因素，是疫苗有效性疑慮，以及疫苗分發不彰導致施打進度嚴重落後。

美國原先設定 2020 年底前為 2000 萬人施打疫苗，但實際接種的人數不到 260 萬人，僅略高於目標人數的 10 分之一。

目前 VIX 指數水準仍遠高於疫情爆發前的水準 (不到 15)，巴隆周刊指出，此刻對投資人來說，疫苗有效性和施打進度是關鍵風險，這才是接下來可能導致市場翻船最值得觀察的指標。