初步實驗結果表明輝瑞/BioNTech疫苗能有效對抗變種病毒

根據美國製藥大廠輝瑞 (PFE-US) 進行的一項實驗室研究結果顯示，輝瑞 / BioNTech 的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，似乎對於在英國和南非發現的病毒變種中的關鍵突變仍具有防禦的作用。

根據輝瑞和德州大學醫學分校的科學家所進的研究顯示，輝瑞 / BioNTech 疫苗可有效中和帶有 N501Y 棘蛋白突變的病毒。不過該份報告尚未進行審查程序。

輝瑞主要的病毒疫苗科學家之一 Phil Dormitzer 表示，病毒的突變可能是導致傳播性增加的原因，人們也擔心它可能使病毒閃避疫苗中所帶來的抗體中和。

該項研究是從已經接種疫苗的人身上抽取的血液進行的。Dormitzer 表示，令人鼓舞的是，這種疫苗似乎可以有效抵抗病毒突變，以及該公司先前測試過的其他 15 種突變。

「我們如今已經測試了 16 種不同的突變種，它們之中並沒有一個真正產生任何重大影響。這是個好消息。但是，這並不意味第 17 種就不會。」Dormitzer 說道。他也表示，在南非變種中發現的另一個稱為 E484K 的突變病毒，也令人擔憂。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在先前表示，輝瑞能夠在 2021 年第三季提供許多疫苗，不過美國政府正敦促輝瑞提前至第二季。Bourla 說：「我們正極力配合並尋求解決方案，以趕在第二季度分配 1 億劑以上的疫苗。」

與其他藥商不同的是，輝瑞不接受聯邦資金開發或生產疫苗。輝瑞已與美國政府達成協議，成為「神速行動 (Operation Warp Speed)」的一份子，同意為美國提供 1 億劑疫苗，可接種人數達 5000 萬。

儘管輝瑞已加緊趕工，目前疫苗供給仍有限，美國官員預測，要讓美國民眾全面接種將需要幾個月的時間。