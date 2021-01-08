特斯拉奔上800美元大關 馬斯克超越貝佐斯成全球首富

週四 (7 日) 特斯拉 CEO 馬斯克身價約來到 1850 億美元，超越亞馬遜創辦人貝佐斯，躍身成為全球首富。

長期空軍加拿大皇家銀行週四發布認錯報告後，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價漲勢淩厲，盤中其股價漲近 6 %，暫報每股 800.48 美元。這讓馬斯克身價首度超越亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人來到 1850 億美元，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茨目前以凈資產 1,320 億美元排名第三。

貝佐斯自 2017 年來一直穩坐全球富豪榜榜首。貝佐斯在 2020 年在亞馬遜股票成長 750 億美元至 1,733 億美元，但與馬斯克相比，這並沒有什麼大不了的。

過去一年特斯拉股價漲逾 743%，讓馬斯克個人淨資產暴增。馬斯克持有 1.7 億股特斯拉股份在 2020 年增值了 1060 億美元，特斯拉空軍去年損失 400 億美元。

特斯拉 2021 年新春開局良好，自今年年初迄今，特斯拉每股漲幅超過 90 美元，漲幅達 13%。週四特斯拉股價突破 800 美元大關，連帶讓馬斯克一躍成為全球首富。

加拿大皇家銀行自 2019 年 1 月以來長期看跌特斯拉股票，週四該行發布報告認錯，將特斯拉目標價從 339 美元上調至 700 美元，並將其股價評級從「賣出」(Underperform) 升至「行業一致」(Sector Perform)。

加拿大皇家銀行表示：「我們只能說，我們完全錯看了特斯拉的股票。」

加拿大皇家銀行稱，特斯拉能夠輕鬆地為未來增長融資，而傳統的 OEM 廠商需要從現有業務產生大量現金來為向電氣化的過渡提供資金。

加拿大皇家銀行認為，更高的股價在某種程度上自我實現了特斯拉的增長潛力，特斯拉目前估值實在太大了，不容忽視！