特斯拉納入標普 這些股票恐將換血 馬斯克身價一夕百億漲

特斯拉即將成為數十年來加入標普 500 指數 (S&P 500 index) 的最大企業，給常規每季底權重再平衡機制增添了複雜性。

標普道瓊指數有限公司 (S&P Dow Jones Indices) 表示，它將與投資者協商，是將把特斯拉一次性全部納入，還是分兩次納入該指標。

標普道瓊指數還提到，隨著特斯拉納入該指數的日期越來越近，將披露哪些成分股將退出該指數。據悉，該機構通常會剔除指數中最小的公司，將其歸入標普中型股 400 指數。

目前標準普爾 500 指數中規模最小的企業有 TechnipFMC Plc (FTI-US)、HollyFrontier (HFC-US)、永明金融 (SLF-US) 、Apache (APA-US) 和 Marathon Oil (MRO-US) 等。

Evercore ISI 分析師 Chris McNally 在一份報告中表示，將特斯拉納入標準普爾指數將引爆強勁買盤，約占該公司流通股的 12% 至 13%。McNally 表示，標普道瓊指數可能會在未來幾天內分批增股。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 認為，特斯拉將成為標普 500 指數有史以來最大的公司，排名第二的是臉書 (FB-US)，特斯拉加入該指數是意料之中，這也是我們在 10 月 30 日把對該股評級從「買入」調升到「強勁買入」的主因。

特斯拉納入標普後，馬斯克身價一夕漲逾 120 億美元，成為全球第三大富豪。

馬斯克財富一夕爆漲 (圖片：AFP)

特斯拉股價今年大飆特飆，特斯拉即將在年底前納入標普消息傳出後，狂人老闆馬斯克 (Elon Musk) 身價也水漲船高，身價超越臉書執行長祖克柏，成為全球第三大富豪。

今年 9 月特斯拉宣布股票分割後，馬斯克曾一度超越祖克柏成全球第三大富豪，爾後馬斯克又退居第四。

週一盤後特斯拉 (TSLA-US) 獲道瓊標普指數選為成份股之一，馬斯克財富與特斯拉股價同步飆高，特斯拉週二開盤爆漲，盤中股價漲逾 12%，馬斯克一夕間再獲得 120 億美元的財富，超越祖克柏成為全球第三大富豪。