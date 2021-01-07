〈大立光法說〉去年匯損吃掉EPS 13.53元、Q1營運保守 一文看懂七大重點

大立光 (3008-TW) 今 (7) 日舉行線上法說會，為科技業揭開序幕，但股王表現差強人意，雖然 2020 年每股賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，全年匯損更是吃掉 EPS 約 13.53 元，執行長林恩平保守看待今年首季營運。《鉅亨網》整理出本次法說七大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

2020 年業績揭曉

大立光公布去年第四季、全年財報，單季營收 152.93 億元，為全年最高，毛利率 64.43%，創 7 季以來新低，年減 6.62 個百分點，稅後純益 69.52 億元，季增 18.48%，年減 14.1%，每股純益 51.83 元。

大立光 2020 年全年營收 559.44 億元，毛利率 66.98%，年減 2.03 個百分點，稅後純益為 245.29 億元，年減 13.21%，每股純益 182.86 元。

2020 Q4 匯損收斂

大立光去年第四季匯損 1.6 億元，侵蝕 EPS 約 1.19 元，但已較第三季的匯損 7.1 億元大幅收斂，大立光指出，主要受惠人民幣強升，抵銷掉美元貶值所致，不過，累計 2020 年匯損高達 18.15 億元，侵蝕近 1.4 個股本，吃掉 EPS 約 13.53 元。

2021 首季展望

林恩平對於首季營運展望，仍持保守看法，他指出，1 月來自客戶端的拉貨力道較 12 月弱，2 月又因農曆新年工作天數少，估營運將更遜於 1 月，3 月訂單狀況目前也還看不到。

鏡頭升級腳步緩

大立光 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭生產已經成熟，林恩平指出，8P 鏡頭有實際出貨，目前 8P 鏡頭更進一步依照客戶需求進行設計變化，至於最新的 9P 鏡頭也完成開發，與客戶端就其納入設計的需求及產品規格、價值等，正進行深入討論中。

大立光持續開發高階鏡頭產品，不過，目前市場上，手機新機種多以中、低階鏡頭為主，在顧及基本產能利用率的狀況下，大立光將以產品合理價格為前提，不排除任何接單。

其他應用領域

除了手機鏡頭外，林恩平指出，包括 AR、VR 應用鏡頭，目前仍見不到大量及高難度鏡頭需求，現階段不考慮切入；至於車用鏡頭，將維持原舊有接單為主，不考慮投入過多資源進行開發。

缺料問題

大立光手機鏡頭以全塑膠為主，但半導體零組件缺料問題仍嚴重，影響客戶拉貨力道，林恩平指出，目前塑膠鏡片市場需求與去年同期相較沒有太大變化，大立光與原料供應商也訂有供應合約供貨，不至於出現塑膠鏡片原料缺貨的狀況。

至於玻璃加塑膠 (G+P) 手機鏡頭應用，林恩平說，鏡頭設計表現上，目前 (G+P) 手機鏡頭也還看不出優勢，除非客戶指定生產，否則大立光並沒有對 (G+P) 手機鏡頭有太大投入。

擴廠進度不變

大立光在台中工業區購入的三處建廠土地，2020 年已全數發包，林恩平指出，最快 2023 年會有一個新廠落成加入營運。