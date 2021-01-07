〈大立光法說〉林恩平：Q1營運保守 1、2月營收估逐月降 3月還看不清楚

大立光 (3008-TW) 12 月營收跌破 50 億元關卡，執行長林恩平今 (7) 日在法說會上對於首季營運展望，仍持保守看法，林恩平指出，1 月來自客戶端的拉貨力道較 12 月弱，2 月又因工作天數少，估營運將更遜於 1 月，3 月訂單狀況目前也還看不到。

不過，林恩平認為，目前來自客戶端對高規格鏡頭的設計需求，不比 2019 年來得差，但是最終還是要看客戶端實際導入、量產及上市銷售狀況而定。

大立光 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭生產已經成熟，林恩平指出，8P 鏡頭已有實際出貨，目前 8P 鏡頭更進一步依照客戶需求進行設計變化，至於最新的 9P 鏡頭也完成開發，與客戶端就其納入設計的需求及產品規格、價值等，深入討論中。

大立光持續開發高階鏡頭產品，不過，林恩平答覆法人詢問表示，目前市場手機新機種多以中、低階鏡頭為主，大立光在顧及基本產能利用率的狀況下，將以產品合理價格為前提，不排除任何接單。

不過，手機鏡頭之外，林恩平指出，包括 AR、VR 應用鏡頭，目前仍見不到大量及高難度鏡頭需求，現階段不考慮切入；至於車用鏡頭，將維持原舊有接單為主，不考慮投入過多資源進行開發。

大立光目前手機鏡頭以全塑膠鏡頭為主，林恩平指出，目前塑膠鏡片市場需求，與去年同期沒有太大變化，大立光與塑膠鏡片原料供應商也訂有供應合約供貨，不至於出現與塑膠鏡片原料缺料的狀況，至於玻璃加塑膠 (G+P) 手機鏡頭應用，林恩平說，鏡頭設計表現上，目前 (G+P) 手機鏡頭也還看不出優勢，除非客戶指定生產，否則大立光並沒有對 (G+P) 手機鏡頭有太大投入。

以大立光出貨產品組合來看，2020 年第四季 2000 萬畫素以上產品約占大立光營收 10-20%，1000 萬畫素以上產品約占 60-70%，800 萬畫素以上約占 0-10%，其他產品約占 10-20%；就 2020 年來看，2000 萬畫素以上產品約占大立光營收 20-30%，1000 萬畫素以上產品約占 50-60%，800 萬畫素以上產品約占 10-20%，其他產品約占 10-20%。

大立光在台中工業區購入的三處建廠土地，2020 年已全數發包，林恩平指出，最快 2023 年會有一個廠區加入營運。

大立光 2020 年第四季營收為 152.93 億元，為全年最高，毛利率為 64.43%，為 7 季以來新低，季減 1.15 個百分點，年減 6.62 個百分點，稅後純益 69.52 億元，季增 18.48%，年減 14.1%，每股純益 51.83 元；大立光 2020 年全年營收為 559.44 億元，毛利率為 66.98%，年減 2.03 個百分點，2020 年全年稅後純益為 245.29 億元，年減 13.21%，每股純益為 182.86 元

大立光 7 日開盤價報 3015 元，收盤價報 3030 元，較昨日下跌 40 元或 1.3%，成交量萎縮為 1055 張。本周 4 個交易日三大法人計賣超大立光 940 張。