〈台股盤前要聞〉大立光Q1保守看、智易今年獲利挑戰1股本 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，股王大立光去年純益衰退逾一成，首季營運保守看待；台股在台積電飆天價帶動下，站穩萬五大關續寫歷史新高；仁寶集團旗下網通廠智易今年營收將續創新高，獲利挑戰一股本。以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

大立光去年純益年減 13% 每股賺 182.86 元 3 月還看不清楚

大立光 (3008-TW) 昨 (7) 日舉行線上法說會，儘管 2020 年股王每股仍賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，全年匯損更是吃掉 EPS 約 13.53 元，執行長林恩平保守看待今年首季營運，坦言 1 月來自客戶端的拉貨力道較 12 月弱，2 月又因工作天數少，估營運更遜於 1 月，3 月訂單狀況也還看不到。閱讀全文...

熱錢蜂擁台積電再飆天價 台股大漲 230 點收 15214 點改寫新高

美國民主黨掀起「藍色浪潮」完全執政，帶動美股收高，台股昨 (7) 日盤中漲勢擴大，在資金行情簇擁下，護國神山台積電再飆天價，電子、塑化等族群成為買盤重心，被視為拜登概念股的太陽能族群也全線走高，加權指數終場大漲 230.87 點或 1.54%，收在 15214 點，成交值 3381.31 億元。閱讀全文...

仁寶集團旗下智易 今年樂觀獲利將衝 1 股本新高

網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬昨 (7) 日表示，目前客戶給出的展望來看，智易上半年可望維持去年下半年營運表現，全年相當樂觀，法人估，智易今年營收將續創新高，獲利也將挑戰一個股本，同寫歷史新高。閱讀全文...

鼓勵汽機車汰舊換新 政院拍板貨物稅減徵再延長 5 年

行政院長蘇貞昌昨 (7) 日拍板通過財政部擬具的《貨物稅條例》修正草案，將函請立法院審議。此次修法將汽車 5 萬元、機車 4000 元的減稅優惠再延長 5 年，同時，為加大機車汰舊換新誘因，放寬車籍報廢或出口登記時限，以及報廢與新購機車登記人可不限同一人。閱讀全文...

我國 CPI 去年跌 0.23% 5 年來首見負成長

主計總處昨 (7) 日公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.06%，為連續 2 個月正成長，而全年 CPI 年跌 0.23%，則是 5 年來首見負成長，主要是因去年油料費跌 17.46%、燃氣跌 16.45%，不過，全年核心 CPI 仍為正數，年漲 0.36%。閱讀全文...

亞德客 - KY 衝破千元大關 登台股第七、傳產首家千金股

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠內外資相繼調升目標價至千元大關，昨 (7) 日股價跳空開高，衝破千元，最高直奔漲停價 1035 元，成為台股第七家、也是傳產首家千金股。閱讀全文...

日媒：台積電擬在東京以外地點設立半導體廠與研發中心

根據《日刊工業新聞》週四 (7 日) 報導，台積電 (2330-TW) 計劃在日本茨城縣筑波市新設技術研發中心，最快在 2021 年展開，台積電也正考慮在 2025 年前後赴日設半導體廠，北九州市有機會雀屏中選。閱讀全文...

國巨去年 Q4、全年同寫次高 Q1 稼動率維持高檔

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (7) 日公布去年 12 月營收 73.28 億元，月減 4.5%、年增 125%；第四季營收為 221.99 億元，季增 1.1%、年增 122%；去年營收 676.53 億元，年增 63.9%，寫下單季、年度歷史次高。閱讀全文...

現金為王！銀行存款兩個月激增近兆元 獲利了結回存資金為大宗

金管會昨 (7) 日公布，36 家國銀在 2020 年 11 月單月存款爆增近 5707 億元，推升銀行存款餘額衝高至 44 兆元，若加上 10 月單月增加 4135 億元，兩個月存款就激增近兆元，其中不少是投資獲利了結後回存銀行的資金。閱讀全文...

海外踩雷 + 投資收益少 600 億元 國銀前 11 月稅前獲利年減 13%

金管會銀行局昨 (7) 日公布，國銀去 (2020) 年前 11 月稅前盈餘 2955 億元，年減 13%，主要是海外分行獲利受到頻頻踩雷影響，以及投資收益大幅減少 600 億元所致。閱讀全文...