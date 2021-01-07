半導體檢測需求夯 閎康去年12月、Q4、全年營收皆創新高

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (7) 日公布 2020 年 12 月營收 3.14 億元，月增 19.67%，年增 28.47%，第四季營收 8.22 億元，年增 17.09%，2020 年營收 30.62 億元，年增 20.47%；受惠半導體檢測需求暢旺，閎康單月、單季、年度營收皆創歷史新高，且已連三年營收成長幅度大於 20%。

閎康看好，隨著 5G 手機和 IOT 產品陸續推出，加上半導體內含價值提升，以及車市復甦，市場普遍預期，2021 年全球半導體市場將成長近 10%。

此外，由於 5G 及車用電子趨勢，晶片趨向多元化，客戶為加速產品上市速度，更倚賴檢測實驗室，協助縮短開發時程，閎康深耕材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 與可靠度分析 (RA) 領域，可替客戶提出解決方案，加速研發進度。

閎康認為，從整體產業發展角度來看，美國限制中國半導體採用自家技術後，各國對半導體發展愈發重視，中國財政部去年 12 月就公告半導體免稅政策，歐盟也為提高技術自主，計劃未來 2-3 年投入 1450 億歐元，推動研究及投資先進處理器及半導體技術。

美國雖未正式提出獎勵計劃，但美國晶片產業協會、英特爾 (INTC-US) 及高通 (QCOM-US) 等，已不斷呼籲美國政府提供聯邦獎勵措施，維持半導體產業競爭力，因此可預見的是，半導體業將為各國高度重視的產業，晶片開發及製程技術發展將百花齊放，檢測實驗室由於具備加速研發特性，將扮演更重要的角色。

閎康指出，公司近 20 年來深耕半導體領域，已在亞洲站穩腳步，未來將伺機往美國、歐洲佈局，掌握半導體檢測龐大商機。