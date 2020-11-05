閎康Q3 EPS 2.15元創新高 前三季4.2元賺贏去年全年

閎康 (3587-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，稅後純益 1.34 億元，季增 127%，年增 197%，每股稅後純益 2.15 元，前三季稅後純益 2.62 億元，年增 55.03%，每股稅後純益 4.2 元；受惠材料分析 (MA)、故障分析(FA) 業務大增，第三季營收創高，也帶動每股純益突破 2 元，前三季賺贏去年全年 4.1 元。

閎康第三季營收 8.18 億元，季增 9.95%，年增 24.51%，毛利率 30.6%，季增 3.32 個百分點，年增 5.46 個百分點，營益率 15.36%，季增 2.7 個百分點，年增 6.53 個百分點，稅後純益 1.34 億元，季增 127%，年增 197%，每股稅後純益 2.15 元。

閎康前三季營收 22.39 億元，年增 21.75%，毛利率 28.36%，年增 1.41 個百分點，營益率 13.65%，年增 1.73 個百分點，稅後純益 2.62 億元，年增 55.03%，每股稅後純益 4.2 元。

閎康指出，台灣實驗室受惠大客戶持續往先進製程推進，材料分析業務大增，在既有機台、新添購的機台產能利用率皆滿載下，推升毛利率站回 30%，創一年半來新高。

此外，上海、廈門實驗室受惠 5G 商轉，客戶積極開發數據中心、AI 等領域，且因檢測為晶片研發必經過程，帶動 RA(可靠度分析)、FA 需求，推升業績顯著成長。

日本實驗室也因車用市場回溫，加上客戶積極投入電動車之研發，相關晶片 MA 需求也增加，年增幅更優於台灣、中國實驗室，整體來看，今年海外子公司包括日本、廈門、上海皆呈現獲利狀態。