閎康Q3營收8.14億元創新高 獲德國BSI頒發資安認證助後市

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW)9 月營收 2.74 億元，月減 1.1%，年增 20.43%，第三季營收 8.14 億元，季增 9.41%，年增 23.9%，累計前三季營收 22.39 億元，年增 21.76%；受惠檢測需求暢旺，閎康第三季續創新高，且因獲得德國聯邦資訊安全局 (BSI) ISO/IEC 15408 CC EAL6 資訊安全現場認證，可望挹注後市營運。

閎康為半導體元件、光電和平面顯示器全產業的第三方分析檢測實驗室，目前在全球有八個據點，共十個實驗室，其中位於科學園區的金山實驗室主要提供各產業電子元件新產品、新製程、新技術等可靠性測試驗證服務。

閎康指出，金山實驗室僅花費 10 個月時間，便獲得 ISO/IEC 15408 CC EAL6 資訊安全現場認證，也是全球第一家獲得該認證的專業分析檢測實驗室。

董事長謝詠芬說明，取得認證的意義在於，未來客戶安全產品在申請產品安全認證時，無需再委外實驗室製造測試技術服務、申請稽核與認證評估作業，閎康可一手包辦客戶需求，可節省客戶的認證時間成本與資源。

閎康看好，獲得認證後，將提高公司在分析檢測市場上的競爭力，同時，有助公司將分析檢測服務行銷至國際，成為各國客戶的資通安全產品可靠度技術服務需求的優先考量，也可確保產品由開發至銷毀的操作安全，有助後市營運。