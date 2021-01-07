民主黨喬州決選確定全拿、迎接藍色浪潮 全球「通貨再膨脹」交易捲土重來

喬治亞州決選結果出爐，兩位民主黨參議員候選人 Jon Ossoff 和 Raphael Warnock 確定擊敗兩位現任共和黨籍參議員，意味著民主黨重掌參院、迎接完全執政，在「藍色浪潮」帶動下，全球的「通貨再膨脹交易」(reflation trade) 捲土重來，小型股、景氣循環股大漲。

美聯社在美東周三清晨 2 點宣布 Raphael Warnock 當選，成為喬州史上第一位非裔參議員，接著在周三下午宣布 Jon Ossoff 勝出。這意味著民主黨以及共和黨在參議院各占 50 席平手，但由於副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在表決平手時握有決勝票，等於民主黨在參院成為多數黨。

這將是民主黨 2015 年以來首次重掌參議院多數，完全執政的局面有利該黨總統當選人拜登推動優先政策目標，對未來美國稅收和支出政策、新冠刺激法案，以及美股前景將產生重大影響。

市場預期，民主黨可能推出的額外刺激包括：州和地方政府援助、再度延長發放補充失業救濟金，並提高每人現金支票 (如拜登和川普都支持的 2000 美元)。

此外，德意志銀行美國首席經濟學家 Matthwe Luzzetti 預估，美國可能在上個月簽署立法的 9000 億美元刺激法案之外，另外推出 7500 億美元到 1 兆美元的紓困方案。

更多的財政刺激一方面有利全球經濟成長和大多數風險資產，但另一方面，由於美國「雙赤字」—貿易逆差和財政赤字—將擴大，不利美元和債券。

通貨再膨脹交易受青睞

拜登入主白宮、民主黨掌握參眾兩院的「藍色浪潮」代表更多財政刺激，帶動全球「通貨再膨脹」交易捲土重來，小型股、對景氣敏感的銀行股和能源股領漲，新興市場貨幣升值，MSCI 新興市場指數更站上 13 年新高。

美國股市周三收盤漲跌互見，道瓊、標普收高，那斯達克綜合指數、費城半導體下跌。由中小型股組成的羅素 2000 指數大漲 3%，是去年 11 月以來最大漲幅；科技股為主的那斯達克 100 指數則挫跌 0.3%，因投資人擔心民主黨會加稅並強化對科技業的監管。

羅素 2000 電子盤期貨 (白)、那斯達克 100 指數電子盤期貨 (藍)、標普 500 指數電子盤期貨 (紫)。來源: Bloomberg

公債價格下跌，10 年期美債殖利率突破 1%，是去年 3 月來首見；公債殖利率曲線趨於陡峭，2 年期和 10 年期公債殖利率差擴大，差距為 2017 年以來最多。五年期平均通膨率保持在兩年高點，代表利率周期和經濟成長敏感的交易獲得新的動能。

Janus Henderson Investors 多元資產主管 Paul O’Connor 說：「投資人可以把塵封的藍色浪潮劇本拿出來了。民主黨拿下國會兩院將提振美國經濟成長預期，這對債券殖利率有明顯的影響。」

拜登上台後，股市輸贏家可能有更分化的表現。盛寶銀行策略師 Eleanor Creagh 說：「低通膨率和殖利率一直是科技股的支撐，不過促使情勢在 2021 年逆轉的基礎已經成熟。」

美股價值股周三漲幅領先成長股 2 個百分點，動能交易 (買進科技股等近期贏家) 下跌逾 2%。

另一個可望替通貨再膨脹交易提供養分的力量，是疫情可能快要觸頂。摩根士丹利分析師 Andrew Sheets 表示，新冠肺炎感染人數可能在 1 月底達到高峰，1 月底到 3 月底期間快速下降，他看好銅將受益於經濟成長而上漲，優於黃金。

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