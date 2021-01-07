民主黨喬州決選大勝有利基礎建設 鋼鐵、原物料後市看俏

民主黨拿下喬治亞州決選全部 2 個席次，確定掌握美國國會參眾兩院過半優勢，美國鋼鐵生產商和機械生產商預估，這將有利於總統當選人拜登 (Joe Biden) 推動大規模基礎設施政策，進而推升鋼鐵等產業需求。

受到市場對鋼鐵產業的樂觀情緒帶動，標普超級綜合鋼鐵指數 (S&P Supercomposite Steel Index) 近兩日上漲 6.8%，有機會創下自 3 月份以來最大的兩日漲幅。

美國鋼鐵 (X-US) 股價週三飆漲逾 17%，Nucor (NUE-US) 上漲超過 5%。大型基礎建設龍頭機械設備商開拓重工 (Caterpillar) (CAT-US) 上漲逾 6% ，股價創下歷史新高。

瑞信的美國金屬與礦產分析師 Curt Woodworth 表示：「因為市場預期民主黨將能更有效推動刺激措施，且有望推出更大規模的基礎建設法案。我們認為，『藍色浪潮』帶動的通貨再膨脹交易 (reflation trade) ，是推動近期鋼鐵和金屬類股優異表現的主要原因。」

Woodworth 進一步表示，建築業是熱軋鋼捲和螺紋鋼的關鍵需求者，以過去對沖通膨風險來看，當市場預期通膨上升時，很有可能會驅動資金流入金屬和鋼鐵股票等硬資產 。

自去年疫情爆發以來以來，美國鋼鐵業不斷呼籲政府推出基礎設施計畫，而參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 是最大阻力之一。

麥康奈爾曾表示，推出紓困案前必須擁有某種形式的收入來源，並抱怨這些政府刺激最終可能會變成為民主黨的鐵票票倉紓困，以支應這些州的退休金。

去年 11 月，美國鋼鐵製造商協會曾向拜登建議應推行一項 5 年 1 兆美元的基礎建設計畫，並表示適度上漲汽油稅將能負擔此計畫資金。會長 Philip Bell 認為，基建計畫不分州，一項建設需要多個州動員人力，這有利於刺激美國經濟復甦。