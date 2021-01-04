脫歐貿協伴疫苗利好提振情緒 歐股新年全面走高

歐股週一 (4 日) 迎來 2021 年第一個交易日，英國脫歐協議和新冠疫苗兩大利好，在新的一年持續增強市場對於經濟反彈的樂觀預期，帶動歐股全面走高。

截至台北時間晚間 18 時許，泛歐 STOXX 600 指數漲 1.24%，觸及去年 2 月以來最高，德國 DAX 指數漲 1.38%，法國 CAC 指數漲 1.79%，英國 FTSE 100 指數漲 2.7%。

英國今日展開疫苗接種計劃，啟用首批由阿斯利康和牛津大學合作開發的新冠疫苗，以因應近期確診數上揚的情況。

英國政府表示，現有超過 50 萬劑阿斯利康疫苗可供使用，待監管當局對首批疫苗進行檢查後，未來幾週或幾個月內將輸出數千萬劑疫苗。

另外，儘管 12 月底達成的脫歐貿易協議為漁業和農業設立規則，但該協議並未涵蓋英國規模更廣泛的金融業，這意味著英國擁有的歐盟金融市場准入已在 12 月 31 日終止。

駿懋銀行集團 (Lloyds Banking Group)、巴克萊銀行 (Barclays) 和國民西敏寺銀行 (Natwest) 等英國銀行股價紛紛走跌。

經濟數據方面，IHS Markit 今日公布德國製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 58.3，雖略低於上月公布初值，仍為 2018 年 2 月以來最高水平。

SpreadEx 財務分析師 Connor Campbell 表示，去年整個下半年，新冠疫苗成為市場情緒的主要驅動力，如今，疫苗推出的事實只會增強人們對於新年的期望。