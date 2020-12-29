沃旭能源風場引進新投資人 魁北克退休金、國泰私募股權基金入股

沃旭能源今 (29) 日宣布與國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構 CDPQ，及台灣「國泰永續私募股權基金」組成的合資企業簽署協議，兩家機構投資人將投資取得 605 MW 大彰化東南離岸風場 50% 股權，沃旭能源則將繼續持有 50% 股權。

沃旭能源表示，本次協議總金額約新台幣 750 億元 (約為丹麥克朗 160 億元)，其中絕大部分將用於支付大彰化東南離岸風場建造費用。此項協議尚待台灣相關主管機關核准。

本次投資大彰化東南離岸風場，對 CDPQ 旗下資產規模高達加拿大幣 280 億元 (約合新台幣 6129 億元) 的基礎建設部門來說是重要的一步，這是 CDPQ 首次投資亞太地區離岸風場。CDPQ 在美國、歐洲和印度等地，在太陽能及風能領域擁有豐富的投資經驗。

CDPQ 與國泰永續私募股權基金取得大彰化東南離岸風場 50% 股權的融資來源，包括由 15 家外國及本地銀行以及 2 家台灣保險公司提供的專案融資，參與的金融機構包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、德意志銀行、德國中央合作银行、匯豐銀行、韓國產業銀行、華僑銀行、德國西門子銀行、法國興業銀行、渣打銀行以及三井住友銀行。

本次協議由沃旭能源負責為投資人規劃專案融資方案之結構，並由 5 家國際出口信貸機構提供部分融資信用擔保，包括丹麥出口信貸機構、英國出口信貸局、荷蘭 Atradius、韓國貿易保險公司、加拿大出口發展局。這也是加拿大出口發展局首次參與台灣離岸風電交易。

